Arrancó el Covirán Granada su temporada, y lo hizo dejando muy buenas sensaciones de equipo pese a un mal inicio de partido ante el Huesca. Los de Pablo Pin dieron muestras de la calidad que tienen en sus filas, sobre todo en un tercer cuarto en el que doblaron a su rival en anotación. Fue un choque con una excelentes porcentajes en el tiro, principalmente desde más allá de 6,75, donde tuvieron un acierto del 48%. A ello contribuyeron jugadores como Bropleh, Murphy o Iriarte, que se mostraron muy acertados en el perímetro.

Obviamente aún es muy pronto para catalogar qué equipos son los favoritos para pasar a la siguiente fase pero si Pablo Pin escuchó la rueda de prensa de David Gómez, técnico del Levitec Huesca, seguramente no le hizo mucha gracia. El preparador aragonés se deshizo en elogios hacia el cuadro granadino, del que dijo que “tiene el mayor, o uno de los mayores presupuestos del grupo, la mejor dupla de bases de la categoría y al jugador más valorado de la pasada temporada” (en alusión a Bamba Fall). Conociendo a Pin, ya debe comenzar a trabajar con sus jugadores para que tanto halago no se le suba a la cabeza como ocurrió la anterior campaña en la que no cumplieron con las expectativas creadas.

Desde la defensa

Se pudo comprobar en el tercer encuentro del Memorial José Enrique de la Cruz ante el Real Murcia y en el segundo y tercer cuarto ante los oscenses. Y es que en el momento en el que los rojinegros se ponen el mono de trabajo en cancha trasera, el equipo es otro. Sobre todo por la confianza que adquieren en ataque. El técnico granadino, cuya obsesión es el rebote, la defensa y pasarse bien el balón, pudo salir satisfecho con el rendimiento de su equipo con las dos últimas facetas del juego.

Se hizo un buen trabajo defensivo pero fueron las 20 asistencias que repartieron sus jugadores, destacando Christian Díaz con ocho y, sorprendentemente, Bropleh con cinco lo que le dejó más satisfecho. Pero que un jugador como el exnazarí Jorge Lafuente capture seis rebotes en ataque (terminó con diez en total) debe ser el ejemplo para ponerse el manos a la obra bajo canasta. Y, de hecho, Pin avisó que esta semana lo primero que trabajarían sería bloquear el rebote.

La mentalidad

Pin incide cada vez que puede en que este año quiere cambiar la mentalidad de su equipo para que, cuando vienen mal dadas, sus jugadores no se salgan de los partidos. El precedente del curso pasado, en el que tan sólo sumó lejos del Palacio una victoria en 24 encuentros antes del parón por el coronavirus, debe servirle de ejemplo. Y más en este arranque de competición, en el que los granadinos deberán disputar dos encuentros consecutivos a domicilio en las próximas jornadas. Almansa el sábado (17:00 horas) y Lleida el próximo día 30. Sin duda, dos buenas piedras de toque para confirmar que el Covirán este año aspira a cotas altas.