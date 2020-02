El Covirán Granada encara un encuentro que sus aficionados habían marcado con rojo en el calendario. El Mallorca, rival en el play off de ascenso de la pasada temporada, vuelve al Palacio (18:30 h.) como uno de los principales favoritos de la LEB Oro para conseguir el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. La ilusión rojinegra al inicio de la temporada era competir de tú a tú con estos conjuntos, pero el destino ha llevado al equipo por otros derroteros. Los dos contendientes llegan con la necesidad de ganar después de caer derrotados en la jornada previa al parón por la ventana de selecciones.

El encuentro sirve de termómetro para ver el estado de un Covirán que necesita su mejor versión para que no se escape otra victoria del Palacio. El vestuario rojinegro es conocedor del potencial del Mallorca, pues en el duelo de la primera vuelta los baleares se impusieron en su pista por un contundente 77-53. Lo cierto es que el cuadro de Félix Alonso se encuentra en su peor momento de la temporada, lo cual es un arma de doble filo de cara a su visita a Granada. El conjunto negro acumula tres derrotas consecutivas que le han empujado a la quinta posición, algo impensable para una plantilla con un potencial enorme.

El parón por las selecciones ha servido para que Pablo Pin engrase la maquinaria del equipo después de mucho tiempo. Mykal Riley ha continuado con su adaptación al equipo después de jugar sus dos primeros partidos como rojinegro. Bortolussi, que regresó también después de superar una tendinopatía en su rodilla izquierda, ha podido recuperar también ritmo de juego después de jugar sólo seis minutos ante el Melilla y once ante el Real Canoe. El entrenador granadino necesita no sufrir más contratiempos para tener una rotación de garantías en el resto de liga regular.

Una plantilla para ascender

La defensa se antoja más importante que nunca para sacar las castañas del fuego. El Mallorca cuenta con una calidad inmensa tanto en el juego exterior como en el interior. El alero Johan Jerker es el máximo anotador del equipo y está acompañado de otros nombres de peso como Thomas Bropleh y Carles Bivia. La pintura balear también es cosa fina con Xavi Rey y los pívots que llevaron al Betis a la ACB: Stainbrook y Babatunde.

El Covirán mostró mejoría en Melilla pese a caer derrotado, algo que debe reiterar para no repetir viejos pecados de esta campaña. El equipo ha jugado varios partidos en casa yendo a remolque del rival debido a tramos de sequía anotadora. Esa circunstancia no debe darse ante un conjunto con capacidad de abrir brecha en el marcador a la mínima oportunidad.

El Covirán debe manejar lo mejor posible el lanzamiento exterior para no abusar de él

Otra clave rojinegra, un día más, será el manejo del lanzamiento desde el 6,75. El bloque de Pablo Pin firmó en Melilla un 8 de 18 en triples con un 44% de acierto. Diego Kapelan coló cuatro de cinco. El dato indica acierto por parte de los tiradores granadinos, pero también contención. En otras ocasiones los lanzamientos han sido excesivos, lo cual penalizaba cuando las canastas no entraban, pues no todo es sencillo a pesar de tener numerosos jugadores con capacidad para enchufar de tres. La riqueza de recursos es primordial para no depender de un único aspecto del juego.

En un partido de peso Pablo Pin necesita que los enrachados prolonguen su buen estado. Guille Rubio encadena ya varias semanas con muy buenos registros en su juego, al igual que David Iriarte, que ha aprovechado a las mil maravillas las ausencias de Bortolussi para ganarse más minutos sobre la pista.

La ocasión es idónea para que el Palacio luzca. Con el partido a las 18:30 horas, todo encaja para que los aficionados granadinos al deporte enganchen el choque baloncestístico con el del Granada en Los Cármenes ante el Celta de Vigo a las 21:00.