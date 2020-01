Pablo Pin: “No creo que seamos inferiores a nadie”

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, volvió a reiterar su confianza en su bloque de cara al choque ante el Gipuzkoa. El técnico espera que la unidad del grupo ayude a cambiar a mejor la dinámica del equipo. El preparador granadino reconoció que el club se está moviendo en el mercado en busca de un jugador interior, aunque de momento no hay una incorporación cercana.

Pablo Pin señaló que “la semana ha sido un poco rara. A la baja de 'Borto' se han unido Josep Pérez y Alo Marín, que han tenido gripe toda la semana y hoy ha sido el primer día con el equipo completo”. “Gipuzkoa está ya muy hecho. Ha fichado ahora un base americano y tiene las piezas mucho más ajustadas”, manifestó el entrenador rojinegro en referencia a su próximo rival.

“Queremos volver a ser un equipo mentalmente muy duro”, dijo el técnico, que afirmó que su equipo está en el camino de ser más agresivo en ataque. “El equipo sigue junto y eso a nivel defensivo nos tiene que dar mucho”, aseguró.

“Hemos decidido no hacer ninguna cuenta y centrarnos en el primer periodo de Gipuzkoa”, afirmó Pin, que quiere a su equipo centrado al máximo. “La situación no es la mejor, pero tenemos que ir a ganar. Yo he visto a este equipo ganar muchas veces fuera de casa”, recordó el entrenador del Covirán.

“No creo que seamos inferiores a nadie, lo dije al principio y lo sigo pensando”, manifestó el preparador rojinegro. Respecto a las desconexiones del equipo, Pin admitió que en ocasiones su equipo abusa del tiro exterior, lo cual puede salir muy mal. “No hay que mirar al suelo, por que eso crea negatividad. Si alguien falla hay que animarlo”, aseguró Pablo Pin.

Un refuerzo para la pintura

Preguntado por el mercado, el granadino lo calificó como “complicado”. “Poder contar con un jugador interior nos vendría muy bien. Si fuese un jugador que actúe en dos posiciones mucho mejor, pero tenemos limitaciones económicas”, matizó Pin. El técnico admitió que el club habló con el agente de Yankuba Sima, antes del fichaje de este por el Ourense. El Covirán seguirá buscando.