El pívot del Covirán Granada Cristiano Felicio, convocado con Brasil

El pívot del Covirán Granada Cristiano Felicio, ha sido convocado en la primera lista de la Selección brasileña de cara a la Copa del Mundo de este verano en Filipinas, Japón e Indonesia.

En este campeonato, el combinado americano se medirá a la España de Sergio Scariolo en la fase de grupos. Además, en la lista aparecen algunos nombres conocidos de la Liga Endesa como pueden ser Marcelinho Huertas, Leo Meindl, Felipe dos Anjos, Raulzinho Neto o Vitor Benite.

A comissão da Seleção Brasileira de basquete divulgou nesta quarta, 21 de junho, a pré-lista de 25 nomes para a disputa da Copa do Mundo do Japão, Filipinas e Indonésia, com início em 25 de agosto. Desses 25, 16 serão convocados para os treinos a partir de 27 de julho. pic.twitter.com/urfbwdiwHq