Un cruce de ilusiones

Colombia e Inglaterra cruzan sus ilusiones en Moscú, en unos octavos de final del Mundial que ambas selecciones afrontan reforzadas por su trayectoria en la fase de grupos y convencidas de que se encuentran ante una oportunidad histórica.

La tercera presencia colombiana en la segunda ronda -tras Italia 1990 y Brasil 2014- vuelve a alimentar los sueños de gloria del conjunto de José Pekerman.

Pero si hace cuatro años el conjunto cafetero supo aprovechar el bajón moral de Uruguay, al que le acababan de comunicar la sanción a Luis Suárez, para imponerse en Maracaná, ahora se enfrenta a un equipo reforzado anímicamente, que se cree capaz de todo.

Este equipo inglés de Gareth Southgate, el tercero más joven del torneo, con 26 años de promedio, ha cambiado el estado de ánimo de un país que hace tan sólo dos años vivió su momento más bajo, cuando Islandia lo ridiculizó en la Eurocopa.

Entonces, con Roy Hodgson dimitiendo en la misma sala de prensa, nadie quería hacerse cargo del equipo de los Tres Leones. Al final, la FA eligió a Sam Allardyce y, dos meses después, lo destituyó tras filtrarse cómo hacía de intermediario para burlar las leyes británicas del mercado de fichajes.

Southgate, al mando de la sub- 21, se convirtió en una solución de emergencia, un interino para cuatro partidos que lo hizo tan bien que se ganó el puesto fijo. Y de la mano del ex defensa, Inglaterra no sólo ha rejuvenecido su equipo, sino que ha crecido hasta volver a pensar en el título.

Buena parte de la culpa la tiene Kane, convertido en el goleador del Mundial y, además, en el líder que Inglaterra tanto ha echado de menos.

A Southgate, sin embargo, se le reclama ahora su decisión de plagar de suplentes el tercer partido. El técnico hizo ocho cambios, perdió contra Bélgica y el segundo puesto del grupo le cruzó con Colombia, el rival menos deseado. Porque la selección colombiana mete miedo.

El conjunto de Pékerman, después de un comienzo de torneo para olvidar, con una sorpresiva derrota a manos de Japón (1-2), encauzó el rumbo en las dos siguientes jornadas, con triunfos contra Polonia (3-0) y Senegal (1-0), y llegó a octavos como primero del Grupo H.

Con la defensa apuntalada, con Ospina recuperando su mejor nivel y la dupla Davinson-Yerry Mina totalmente asentada en el eje de la zaga, Carlos Sánchez recuperado para la causa, Quintero ejerciendo de 10 y Falcao arriba, la única duda es saber si James Rodríguez llegará a tiempo.

El futbolista del Bayern Múnich se marchó tocado en el encuentro ante Senegal y el pasado sábado por la noche la Federación Colombiana informaba que sufría un "edema menor sin ruptura fibrilar en el sóleo derecho".

Si hace cuatro años James logró que incluso la prensa británica pronunciase bien su nombre, ahora el foco se pone sobre un equipo con más experiencia internacional, con jugadores conocidos en la Premier, al que se añade el gran momento de Juan Fernando Quintero.