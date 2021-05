Punto de oro del Cubillas de Albolote

No puede decirse que haya sido una jornada fructuosa para los equipos de la provincia que militan en División de Honor sénior. No obstante, con el Celtic de Pulianas salvado y liderando la clasificación y el Vandalia matemáticamente descendido, el único con algo en juego este fin de semana era el Cubillas. Y los alboloteños no fallaron.

El cuadro entrenado por Gabri Padial, que no podía permitirse perder en casa del Casabermeja, consiguió un punto de oro que lo mantiene en el cuarto lugar, a dos de los puestos de Primera Andaluza. Israel, cerca de la hora de partido, neutralizó la diana inicial anotada por Piru, ariete de los malagueños.

Céltic

El que no pudo prolongar su buena dinámica fue el Celtic de Pulianas. El cuadro blanquiverde sucumbió frente a uno de los equipos del momento: el Athletic Coín. Los pulianeros no pusieron la intensidad suficiente para hacer frente a un equipo que se está jugando la vida y cayeron con goles de Sergio y Alan (2-0).

Vandalia

El Vandalia de Peligros prosiguió su caída en picado hacia los infiernos en el estadio del Cantoria 2017, tercer clasificado del grupo y sólo a cuatro puntos de la cabeza de la tabla. El encuentro, que terminó con un resultado justo, se resolvió en los primeros diez minutos. Darío, de penalti, anotó a los ciento veinte segundos y Migui, justo antes de cumplirse el minuto diez, dio por cerrado el choque.