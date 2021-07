David Cárdenas da un paso al lado en el CB La Zubia y deja de ser el entrenador

Nadie podía intuir lo que ha conseguido esta pasada temporada el CB La Zubia. El equipo granadino se ganó un puesto para la fase de ascenso a la LEB Plata que se jugó en Valencia en la que los zubienses cayeron y se quedaron a las puertas de subir nada menos que a la LEB Plata.

A pesar de ello su técnico, David Cárdenas, realiza un balance más que positivo de toda la competición que, según él, tuvo su “colofón final” en tierras valencianas. En general, el entrenador zubiense está contento con el trabajo realizado en un año tan complicado. “Ha sido un año con muchas contradicciones, momentos muy buenos y otros muy críticos como consecuencia de la situación sanitaria”, declara. Las paradas y las interrupciones han obligado al equipo a tener que vivir siempre el día a día y, en ocasiones, ha visto como no podía recuperar a jugadores a tiempo para los partidos.

Responsabilidad

Aún así el CB La Zubia, contra todo pronóstico, ganó al Huelva Comercio. Desde el club se vivió con euforia porque no era algo que entrase en sus planes. Para poder afrontar el posterior viaje a Valencia para disputar la fase de ascenso, el conjunto granadino creó una campaña de recaudación de fondos que tuvo gran respuesta entre la afición granadina. “La respuesta de la gente y el cariño que nos mostraron nos emocionó”, reconoce David Cárdenas. Aunque también confiesa que esta muestra de apoyo generó responsabilidad entre todo el equipo, que supo que tendría que dar lo máximo.

"Al equipo le doy un diez. No recuerdo ninguna actuación que no me haya parecido extraordinaria”

El primer partido fue contra el Valencia, un club mucho más experto ante el que los zubienses no llegaron en las mejores condiciones. “Nos desplazamos el mismo día en furgonetas de la mejor manera posible”, confiesa el entrenador. El segundo día el conjunto metropolitano salió a por todas, pero el desgaste hizo que tuviera un pinchazo final. No obstante, regresó a Granada con la cabeza bien alta por todo lo logrado. Por tanto, no duda en calificar a su conjunto con un sobresaliente y resalta que “no soy capaz de recordar ninguna actuación que no me haya parecido extraordinaria”.

Pese a ser consciente de las dificultades, David Cárdenas cree que una hazaña como ésta sí podría repetirse en el futuro. “Hace unos años se consiguió el ascenso y no se materializó, ahora ya llevamos dos temporadas en EBA. Los sueños se hacen realidad cuando uno se convence de que son posibles”, resalta. Aunque el entrenador es cauto y reconoce que lo más importante para el club es “disfrutar del baloncesto y que los jóvenes den poco a poco el salto al primer equipo”.

En cuanto a la próxima temporada, el técnico destaca que los objetivos son los mismos: estar al máximo nivel de la Liga EBA y la competición ya “les pondrá en su sitio”. Además se muestra optimista en cuanto a las condiciones del año que viene y cree que serán más favorables.

Cambio en el banquillo

A nivel deportivo se van a realizar cambios sustanciales. Entre ellos, David Cárdenas, que a la vez es el presidente de la entidad, dejará de ser entrenador del equipo y pasará a ocupar su puesto Gonzalo Hermoso, su actual ayudante. Hermoso ya ha sido entrenador de los equipos de cantera del club y Cárdenas confía en que está sobradamente preparado. “Considero que es tiempo de que Gonzalo coja el relevo. Yo volveré a la supervisión técnica en los equipos de cantera”, declara.