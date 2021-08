David Valero remonta pero no entra en el top-10

No pudo ser para David Valero. El deportista bastetano, que admitió no llegar “en las mejores condiciones posibles” al Campeonato del Mundo, no pudo repetir el éxito cosechado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una mala salida condicionó su actuación en la prueba de la categoría Élite de BTT celebrada en la localidad italiana de Val di Sole, donde finalizó en la undécima posición tras una vistosa remontada que se quedó a las puertas de significar la entrada en el top-10. El trayecto aunó cuatro kilómetros, un desnivel positivo de 190 metros y seis vueltas además de la start lap.

Salida

Valero, tras problemas al comienzo de la carrera, empezó ocupando la cuadragésimo tercera plaza lo que dificultó sobremanera la pugna por los primeros puestos. Aun así, el granadino volvió a brindar el espectáculo sobre ruedas al que nos tiene acostumbrados y, tan sólo con tres de las seis vueltas recorridas, ya consiguió recortar hasta dieciocho puestos para colocarse en el vigésimo quinto lugar.

Remontada

A dos vueltas del final, el de Baza estaba a tan sólo 2:29 de la cabeza que ocupaban Flueckiger y Schurter. El arreón final de Valero, decimosexto en la quinta vuelta, le valió para sobrepasar el top-15 y colocarse en un undécimo puesto con sabor agridulce.

Clasificación

Sergio Mantecón (36º), Ismael Esteban (47º) y Pablo Rodríguez (no pudo terminar la última vuelta), que completaron el equipo español, quedaron muy por detrás del veterano ciclista bastetano.

El suizo Nino Schurter fue el indiscutible campeón de la prueba mientras que Mathias Fluckiger y Victor Koretzky completaron el podio.