Dejan Todorovic, jugador del Covirán Granada: "Por todo lo que he sufrido merezco estar aquí"

A Dejan Todorovic la suerte no le ha sonreído en las últimas temporadas. Sufrió dos lesiones graves pero en Granada quiere volver a ser ese alero con buena mano que brilló en Bilbao para ayudar al conjunto de Pablo Pin a lograr la permanencia. El bosnio con pasaporte serbio ha atendido a Granada Hoy de cara a la ilusionante campaña que le espera y que no comenzó bien con un problema en la rodilla izquierda en el duelo del pasado sábado ante el Zaragoza.

¿Qué sensaciones tiene en estas primeras semanas de trabajo?

Estoy muy bien, adaptándome al equipo, entrenando y probándonos durante la pretemporada que para esto está.

¿Cómo le ha acogido el vestuario?

Conozco de alguna u otra manera a todos. Llevo muchos años en España...Jugué un año con Pere Tomàs en Bilbao y a Lluís Costa, Christian Díaz y Niang también los conocía de hablar con compañeros. En estas primeras semanas estamos intentando acomodarnos, buscar piso y por parte del club me han facilitado todo. No tengo quejas por ahora.

¿Qué cree que aportará al Covirán Granada?

Es obvio que vengo de un equipo en el que en los últimos años ha logrado resultados muy buenos. Llevo casi diez años en la ACB y creo que podré aportar mi experiencia tanto dentro como fuera de la pista. Me tendré que acomodar y buscar un rol con el que me encuentre cómodo e intentar hacer todo lo que me pida Pablo Pin para que el equipo juegue mejor y gane los partidos y así lograr la permanencia.

En teoría debe ser un hombre importante en el quinteto inicial...

En Bilbao jugué mucho y bastante bien, teniendo protagonismo y el balón mucho en mis manos. Después llegó la lesión y estuve casi un año parado. En Andorra volví a tener un rol importante, jugando minutos de calidad y aportando en ataque haciendo cosas que se me dan bien. En Tenerife me lesioné y el primer año no jugué y cuando me recuperé en diciembre me encontré un equipo que tenía mi puesto duplicado. Mis compañeros estaban a un nivel tremendo y entrar en la rotación fue muy complicado por tanto viaje y la doble competición.

¿Necesitaba cambiar de aires?

No quedaba otra que buscar una nueva oportunidad. Pablo Pin mostró mucho interés en contar conmigo y llegamos a un acuerdo. Lo que me pida Pablo a día de hoy no será lo mismo que me pida más adelante porque quizá vaya cambiando, pues estamos en pretemporada y hay que probar cosas. Creo que voy a tener más responsabilidad a la hora de tomar decisiones y en la pista espero transmitir tranquilidad y experiencia, además de dar lo mejor de mí porque haciendo eso es obvio que el equipo va a mejorar.

De usted destacan sus compañeros que tiene una gran fuerza mental por todo lo que ha sufrido. ¿Qué aprendió durante las lesiones que tuvo?

Aprendí mucho. Siempre hay dos vías por escoger. O rendirte o bien pelear para seguir donde mereces estar. Elegí la segunda. Cambié todo, desde la alimentación al respeto al entrenamiento además de valorar el día a día. Quiero olvidarlo todo y disfrutar del momento. Con todo el trabajo que he hecho merezco estar aquí y aportar cosas positivas.

¿Qué opinión tiene de la plantilla rojinegra?

No había estado antes en un equipo así. La sensación es que es una familia más que un equipo. Hacemos más vida juntos que en otros equipos porque somos jóvenes y muchos no tienen familia pero somos muy profesionales. Hacemos las cosas bien cada día pero luego la suerte nos tiene que acompañar. Si seguimos en esta línea, con el foco en el trabajo diario, lograremos el objetivo. Es algo diferente a lo que he vivido antes. Me siento que formo parte de una familia que está para ayudarte y apoyarte en cualquier cosa dentro y fuera de la pista.

Ya entrenan en el Palacio donde ya ha jugado. ¿Le han comentado el frío que hace en invierno en la instalación?

Hemos entrenado en el Pabellón Veleta y ya lo conocía tras la Copa del Rey de este año. Obviamente es mucho mejor entrenar donde vamos a jugar los partidos. Ya me han dicho que hace mucho frío en invierno, pero soy bosnio y estoy acostumbrado al frío (risas). Espero que nos pongan un poco de calefacción.

Por último, ¿qué mensaje le daría a la afición?

Jugué con el Clínicas Rincón tres años ante el extinto CB Granada pero por lo que he visto se han triplicado el número de abonos y la gente está ilusionada. Eso me gusta y espero que todos podamos disfrutar juntos. Vamos a dar lo mejor de nosotros porque se lo merecen. Cuando ves ese numero de abonados no es casualidad. Llevo muchos años en España y sigo los partidos de la LEB y vi cómo estaba en Palacio la pasada campaña. Espero que sigan animándonos para ganar el mayor numero posible de partidos y lograr la permanencia.