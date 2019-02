No todos los días luce el sol

Nos estábamos acostumbrando a lo bueno cuando la realidad nos abrió los ojos. Tras tres victorias consecutivas, el Covirán Granada cayó en Oviedo ante un rival que ha ganado los dos partidos en los que se ha medido a los de Pablo Pin gracias a lo acontecido en un cuarto: en el Palacio, en el primero, y en tierras asturianas, en el último. En ambos, el común denominador fue que los nazaríes estuvieron ‘fuera de juego’. El pasado sábado pareció como si los de Pin pensaran que el partido duraba 30 minutos. Y se fueron de la pista... si no físicamente sí mentalmente.

Dureza

Es algo que ha venido repitiendo Pablo Pin durante lo que va de temporada: a su equipo le cuesta aguantar en los partidos que tienen un plus de intensidad y de dureza. Entre otros sitios pasó en Bilbao y en la capital del Principado. Habrá que seguir incidiendo en este aspecto.

Refuerzo

Alo Marín tiene para largo. Es uno de los motivos por los que el club ha logrado la cesión de Xabi Oroz, un buen defensor que se lo pasará ‘pipa’ en un equipo que basa buena parte de sus éxitos en el trabajo de retaguardia. El escolta apenas había contado para Sergio Valdeolmillos –ya sabemos que cuando se le cruza alguien no tiene miramiento alguno– y ha optado por recorres España de norte a sur para tener minutos.

Su incorporación también pone de manifiesto que el Covirán va a luchar por meterse en el play off por el ascenso. Ya se ha visto que la empresa no es nada fácil, pero si no fuera así, ¿para qué ‘vivir’ lo que queda de liga?

Ahora, toca a preparar el choque de este sábado frente al Castellón. La cita, en el mismo sitio a la misma hora. Es decir, en el Palacio de Deportes a partir de las 18:30.