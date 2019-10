El Cubillas, el único granadino que cae

Con tan sólo una derrota, dos empates y dos victorias se cerró la octava jornada de División de Honor y con la buena noticia de que ningún equipo conjunto de la provincia se encuentra en puestos de descenso.

Arrancó la jornada el Atarfe, que suma ya cuatro jornadas sin ganar pero que al menos pudo sacar un punto ante el Begíjar. Y tuvo que sufrir el cuadro de Manolo Rojas, que se adelantó en el minuto 9 por medio de un gol de penalti anotado por Álex Verdejo. Sin embargo, a los verdiblancos les está costando mucho mantener sus rentas y ayer fue una prueba más. Chaquetas, a los 22', estableció la igualada. La cosa fue a peor tras el descanso porque Álvaro Jandra anotó el 1-2. La necesidad de puntuar hizo que los metropolitanos se fueran arriba en busca del empate, y lo lograron gracias a Chico Gómez a trece del final (2-2).

Empate

Otro que empató fue el Guadix, que igualó a cero lejos de la localidad accitana ante el Rincón. Los de Romario cuajaron un buen encuentro a nivel defensivo, pero no fueron capaces de batir el arco de Javi Téllez. Con este punto, los del norte de la provincia siguen fuera del descenso.

Quien no desaprovechó su oportunidad fue el Celtic de Pulianas. Los de Thierry se impusieron a domicilio al Casabermeja, que aún no sabe lo que es ganar (2-3). Y eso que el choque no pudo comenzar peor para los verdiblancos pues Rafa se anotó un tanto en propia puerta a la media hora. Encima, Cala justo al arrancar el segundo acto hizo el 2-0. Pero la reacción de los pulianeros fue espectacular en el último cuarto de hora. Javi Prieto metió al Celtic en el partido a trece del final pero fueron Rubio y José Luis, en los últimos cuatro minutos, los que voltearon el marcador para alegría pulianera.

Cuarto

En buena línea también sigue el Arenas de Armilla, que venció al Athletic Coín por la mínima (0-1). El conjunto de Dani Camarero aprovechó el tanto de Alberto en el 31' para ponerse en el marcador y no abandonarlo más. Un triunfo que deja a los armilleros en la cuarta plaza.

Único que cae

Cerró la jornada el Cubillas, que fue el único representante de la provincia que perdió. Los de Ghandi Morón perdieron ante el Villanueva, que tuvo que remontar el tanto inicial de Marinetto. Pero en el último cuarto de partido, los malagueños le dieron la vuelta al marcador con un doblete de Pirri en apenas seis minutos (2-1).