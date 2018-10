Un duelo con sabor diferente

Sin Leo Messi ni Cristiano Ronaldo once años después, con el Real Madrid fuera de los puestos europeos y su entrenador, Julen Lopetegui, cuestionado; y con el Barcelona dispuesto a darle una buena estocada a los blancos, llega al Camp Nou un duelo diferente.

Las ausencias del argentino y el portugués, los grandes referentes de ambos equipos, marcan el duelo. En el caso del azulgrana por una lesión en el radio del brazo derecho, en el del ex madridista porque se marchó a la Juventus. En los 32 precedentes no se perdieron ninguno. En el bagaje goleador, Messi superó a Cristiano por 20-18. Y la prueba de que las percepciones son un brindis al sol se demuestra a partir de la estadística, ya que en la última década el Barça ha conseguido mejores resultados en el Santiago Bernabéu que el Real Madrid y los blancos han logrado sumar más que los azulgrana en el Camp Nou.

La principal incógnita del equipo de Ernesto Valverde volverá a estar en quien sustituirá en el once a Messi. Todo apunta a que tras el positivo ensayo ante el Inter , el Barça repita once y sea Rafinha el que ocupe el lugar de su compañero. Sin Messi, el Barça fue un equipo más coral, con más despliegue físico, la línea de presión más adelantada y también necesitó la implicación de más jugadores. Pidió Valverde un paso al frente y muchos lo dieron, como Luis Suárez o el citado Rafinha. Ante el Inter, el Barça dejó a cero su portería después de muchos partidos (2-0), y mostró una gran fiabilidad frente a un rival con muchos recursos en ataque, con físico y mucho oficio. Ese encuentro sirvió, además, para que el gran público alabara la actuación de Arthur, el brasileño fichado procedente del Gremio de Porto Alegre y que se convirtió en un de los mejores ante el Inter.

Así, salvo sorpresas, Valverde volverá a alinear al mismo once. Atrás contará con la pareja de centrales (Piqué, Lenglet) ante las bajas por lesión de Umtiti y de Vermaelen; Sergi Roberto y Jordi Alba serán los laterales; Busquets llevara la manija en la medular con Rakitic por la derecha y Arthur por la izquierda. En la delantera, si como parece Rafinha volverá a ser titular, los otros atacantes serán Coutinho y Luis Suárez. "Sí tengo decidido el once, pero no lo voy a anticipar. Rafinha hizo un buen partido pero el de mañana es otro encuentro diferente. No tengo por costumbre anticipar el once. Ya veremos", dijo Valverde, añadiendo lo siguiente: "Antes de Cristiano y de Messi ya existía el clásico. Ya había grandes jugadores, había cochinillos volando, había tensión... El clásico es siempre el clásico". Y entre los muchos alicientes que tiene el partido está también el hecho de que será el primer duelo entre ambos equipos en el que se utilizará el VAR.

Para el Real Madrid el duelo representa la última bala de Lopetegui. A la falta de gol, finalizada su racha de 8 horas y un minuto sin marcar, se le ha sumado al cuadro blanco la falta de confianza por la mala dinámica de resultados. Un punto logrado de los últimos doce. Un mes y seis días sin vencer en Liga. Con la idea de jugar con velocidad y contragolpear al Barcelona aparece la figura de Bale, la gran esperanza ofensiva de Lopetegui, que apostará por Benzema y un Isco lejos de su mejor tono físico. La única duda del once radica en el lateral derecho ante la ausencia por lesión de Dani Carvajal, con nacho y Odriozola como opciones.