Batir récords, superarte en cada carrera, darlo todo sobre la pista y que los tuyos estén orgullosos son cosas con las que todo atleta piensa desde que comienza a competir en las categorías inferiores. Muchas de ellas fueron alcanzadas por Nacho Fontes este pasado lunes en el VII Gran Premio de Diputación de Castellón, en el cuarto memorial José Antonio Cansino.

En la final de los 1.500 metros lisos, el atleta granadino tocó el cielo al conseguir la victoria con un tiempo de 3:33:72, logrando de esta forma la tercera mejor marca sub 23 en la historia del atletismo español al aire libre en esta prueba, sólo por detrás de dos leyendas como Reyes Estévez y Fermín Cacho.

“Es un poco chocante ver tu nombre ahí, entre los mejores, compartiendo lugar con dos hombres que han hecho historia”, afirma Fontes.

" Al finalizar y ver 3:33, lo primero que pensé es que el crono había fallado"

Pocas personas pueden sentir una sensación como la que sintió el joven atleta al cruzar la meta, que quedó reflejado en sus gestos sobre el tartán y es que no se lo creía: “A falta de una vuelta vi que iba por 2:37 y pensé que si hacía una vuelta buena podría llegar a los 3:35. Al finalizar y ver 3:33, lo primero que pensé es que el crono había fallado. Parecía un tiempo de una carrera de mucho más nivel, por lo que quedé muy contento y con ganas de seguir”.

Motivación extra

En principio, la intención de Nacho era quedarse en 3:35, pero tuvo una motivación extra. “Mi entrenador, Jesús Montiel, vino a verme y dijo que venía con la intención de que terminara en 3:34, pero fue mejor aún”, declara.

Cualquiera pensaría que para conseguir un tiempo así hay que entrenar muy duro, pero no piensa lo mismo el flagrante vencedor de los 1.500 metros, ya que “he tenido otras épocas de entrenamientos en los que he sufrido más”. Buena culpa la tiene su entrenador, al que agradece que “haya estado tan acertado con todos los entrenos, ya sean de carga, recuperación o fuerza”.

Récord sub23 en los 1000 ml

Cabe mencionar que hace poco, el 16 de agosto, batió el récord sub 23 en los 1.000 metros durante una competición en Polonia con un tiempo de 1:17:29. Por lo que reconoce que en estos momentos no se pone techo: “No es bueno ponerte techo, porque al fin y al cabo te limitas. Ahora mismo hay que ir viendo hasta donde se puede llegar, si consigo bajar medio segundo pues genial sino, pues a continuar entrenando y a conseguirlo. Pienso que puedo llegar a hacer 3:30 en los 1.500 metros”.

"Toca sentarse a hablar con mi manager y ver si podemos competir en otras pruebas de un nivel superior"

Con respecto a sus próximas competiciones, este tiempo le abre muchas puertas y todo ha quedado en el aire. El 29 de agosto correrá en 800 metros en Ibiza, pero de cara a septiembre no se sabe aún. Tenía en su calendario una competición el 3 de septiembre en Marsella (Francia), pero ahora “toca sentarse a hablar con mi manager y ver si podemos competir en otras pruebas de un nivel superior”.

En cuanto a los objetivos, Fontes se muestra ambicioso y no descarta ir a por el Campeonato de España en los 1.500. “Me gustaría conseguir el título en Madrid si finalmente se llega a celebrar. Sería mi primera medalla a nivel absoluto”, señala.

Con la vista en los JJOO de Tokio

Pero no solo mira a nivel nacional, sino también triunfar fuera de nuestras fronteras, como en los Juegos Olímpicos de 2021. “Hace dos días pensaba que sería imposible, pero tras esta marca no veo por qué no intentarlo y estar entre los mejores el año que viene. Tendré que competir por la plaza con otros atletas, por lo que tendré que trabajar mucho”, apunta.

Con la marca lograda en Castellón tendría el pase en su mano para competir en Tokio el año que viene, ya que se pedía 3:35 para clasificarse. Pero, por desgracia, la Federación Internacional anunció que las marcas realizadas desde marzo hasta septiembre de 2020 no serían válidas, ya que no todos los países se encuentran en las mismas condiciones.

Tras su gran victoria y su paso hacia delante como atleta, el granadino no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer todos los apoyos con los que cuenta: “El mérito no es solo mío. También es de mi entrenador, del fisioterapeuta que me trata, mi familia, mi pareja, mis amigos...tendría que mencionar a mucha gente, pero les doy las gracias a todos ellos”.