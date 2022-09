Ramón Vilà: "La afición del Covirán Granada es cojonuda y ojalá nos apoye aún más"

Ramón Vilà llegó en el mes de febrero al Covirán Granada en busca de minutos procedente de Zaragoza, conjunto de ACB. Desde un primer momento se adaptó a la perfección y logró el ascenso que le va a permitir regresar a la máxima categoría del baloncesto nacional. A sus 25 años quiere demostrar que está capacitado para jugar ante los mejores equipos del país pero, sobre todo, ayudar al conjunto de Pablo Pin a lograr el objetivo de la permanencia.

¿Cómo está llevando estas semanas previas a la competición con tantas bajas por problemas físicos en la plantilla?

Lo de las bajas es algo bastante habitual en una pretemporada porque la carga física suele ser mayor que durante el resto del año. No es algo preocupante. Los canteranos nos están ayudando mucho al igual que Álex Urtasun, que es un jugadorazo, y ahora toca esperar que se recuperen los lesionados y que se adapte Cristiano Felicio.

¿Cómo ve la plantilla que se ha configurado?

Me gusta mucho el equipo. Mantenemos un bloque de ocho jugadores respecto a la temporada pasada, lo que nos permitirá empezar con cierta ventaja con respecto a equipos completamente nuevos. Poseemos esa química del año anterior más los cuatro fichajes que nos van a dar ese toque de experiencia, talento y descaro que igual nos falta a los que subimos de la LEB Oro.

Regresa a la ACB tras la apuesta del año pasado. ¿Fue un paso hacia atrás para coger impulso?

Tan sólo he jugado doce encuentros en ACB. Vine aquí a jugármela, darlo todo e intentar subir a la Liga Endesa y salió bien. Estoy muy contento porque veo al equipo que compite bien cuando estamos todos o casi todos.

¿Tiene ganas de asentarse definitivamente en una ciudad tras su paso por dos universidades americanas, Huesca y Zaragoza?

Es la primera vez en muchos años que estoy tanto tiempo en un mismo sitio. A todos los jugadores nos gusta asentarnos en una ciudad tarde o temprano pero no depende de mí. Zaragoza me dio la oportunidad de darme a conocer en la ACB y se lo agradezco mucho. Ahora estoy trabajando para intentar conseguir un poquito más.

Cuando llegó se adaptó muy rápido ofreciendo rendimiento desde el primer partido. ¿Se esperaba esa acogida y los números que realizó?

Ya conocía a bastante chicos del grupo personalmente y por otros compañeros. Además, al haber tanto nacional en el equipo era imposible que hubiera mal rollo. Eso fue clave para el ascenso. Y me extraña mucho que los equipos de LEB Oro no estén confiando en jugadores españoles para configurar sus plantillas. El año pasado dominamos la liga con un equipo repleto de jugadores nacionales y no sé por qué los demás equipos no intentan seguir el mismo ejemplo. Creo que en líneas generales en España valoramos más lo de fuera que lo que tenemos aquí, que es excelente. Y, de hecho, se ha visto en el Eurobasket. La gran mayoría de la gente daba por perdido el campeonato y hablaba muy mal de la Selección y mira el resultado, han callado muchas bocas y me alegro un montón.

¿Hasta qué punto considera importante realizar un buen inicio en la ACB?

Es muy importante porque a veces hay equipos que en el inicio de la temporada no están a su máximo nivel y quizá haya rivales a los que se les puede ganar al principio pero en la segunda vuelta hacen un fichaje más y entran en dinámica positiva y es más complicado ganarles.

¿Qué rol cree que va a tener en el equipo?

He hablado con Pablo Pin y creo que lo que puedo aportar cuando juegue de ‘cinco’ será rapidez, jugar para los demás, poner buenos bloqueos, ser agresivo en ataque y en defensa. Y cuando juegue de ‘cuatro’ defender a ala-pívots más rocosos y un poquito más interiores que los demás. Intentaré hacer mi trabajo y cumplir con mi rol.

¿A nivel personal va a ser una temporada importante para usted?

Me tomo este año con el objetivo de seguir creciendo, para que me conozcan más pero lo importante al final será cómo lo haga el equipo. Cuando se tiene un rol secundario en ACB al final si el equipo no va bien no llamas la atención. Y todo lo contrario si todo marcha bien, pues se valora más tu trabajo aunque no juegues tantos minutos.

¿Qué le sorprendió de la afición de Granada?

La cantidad de gente que acudía al Palacio de Deportes siendo LEB Oro. Era algo extraordinario. Ojalá este año se repita y vengan muchos más. Se puede ganar o se puede perder pero lo que la afición valora es el esfuerzo del equipo. Si tu juegas al 100% la gente lo tiene en cuenta. El año pasado perdimos contra Gipuzkoa en casa, un partido que no debimos perder, y aún así la afición nos apoyó. Eso se aprecia mucho. Tenemos una afición cojonuda.