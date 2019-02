“En este equipo todos dependemos de todos”

Aunque le gusta hablar del equipo como un colectivo que va a una, lo cierto es que Guille Rubio es un referente en el vestuario del Covirán. Su carrera y su experiencia le otorgan galones. Además, no se le cayeron los anillos al fichar por el Covirán, un recién llegado a la LEB Oro, tras haber militado en el Breogán, un equipo que precisamente dejó la categoría con dirección a la ACB. Más aún cuando el pívot atesora una carrera en la élite en equipos como Manresa, Unicaja, Cajasol y Lagun Aro. Ahora, a sus 36 años está demostrando que aún tiene mucho baloncesto dentro y mucha correa para liderar a un equipo sin necesidad de ponerse los galones.

–Guille Rubio es un ‘soplo’ de experiencia y veteranía en el Covirán.

–Las dos cosas van de la mano. Tengo la experiencia por haber jugado muchos partidos en muchas situaciones y también veteranía por la ‘pechá’ de años que tengo ya.

–Y esto se nota en la plantilla.

–La verdad es que me estoy encontrando muy bien. Muy a gusto dentro del equipo porque Pablo (Pin) confía en mí, al igual que mis compañeros. Intento dar lo mejor de mí para ayudar al equipo.

–Cuando ficha por el Covirán, entonces un equipo recién ascendido, ¿recuerda qué esperaba de esta temporada?

–Sobre todo el hecho de venir de un equipo recién ascendido a la ACB a otro que su principal objetivo era la permanencia. Ahora ya la tenemos conseguida, si no queda muy poco ya está hecha. Ahora, todo lo que venga de más, bienvenido sea.

–Ese objetivo de la permanencia va camino de superarse con creces y con mucho tiempo de antelación.

–Está claro que sí. El equipo está jugando bien y está ganando, pero tenemos que seguir con los pies en el suelo pero sin dejar de disfrutar este momento.

–¿Cuál ha sido la clave para que a falta de tres meses se pueda considerar esta temporada como exitosa?

–Lo mejor que tiene este equipo es la palabra equipo. Todos podemos aportar y todos somos importantes en el equipo. Y, además, todos somos buenos compañeros.

–Es significativo que en las estadísticas globales de la LEB Oro apenas salen nombres de jugadores del Covirán entre los más destacados.

–Así es. Creo que es lo mejor de este equipo, que no hay nadie que sea indispensable. Todos podemos aportar porque si uno no es un día es al día siguiente. Al final todos dependemos de todos.

–Al respecto, Pablo Pin ha dicho alguna vez que los buenos y malos momentos lógicos por los que suele pasar un jugador a lo largo de la temporada durante este año se están equilibrando entre unos y otros.

–Es por lo que he dicho que es lo bueno que tiene este equipo. No hay nadie indispensable, nadie del que se pueda decir que el equipo depende de él. Cualquier día puede aparecer uno para ganar el partido.

–En su caso, la realidad es que durante lo que va temporada su juego se caracteriza por la regularidad.

–La verdad es que este año las cosas están saliendo bien. Uno siempre es ambicioso y quiere hacerlo mejor, pero hay que ser conscientes de que las cosas marchan y tengo que estar contento por el trabajo.

–Con trece victorias a estas alturas de la temporada ya no hay que mirar hacia abajo.

–Sí. Ahora hay que pensar en quedar lo más arriba, pero la realidad es que estamos muchos equipos ahí empatados que si ganas estás arriba, pero que si pierdes vuelves a la mitad de la tabla.

–Al hilo de que lo que decía antes, con trece victorias el Covirán se ha ganado el derecho a disfrutar de lo que resta de temporada.

–Es verdad que el equipo tiene que disfrutar de lo que nos queda sin dejar de ser ambiciosos. Pero no hay que meterse la presión de tener que estar arriba porque podemos estar así todo el año. Lo mejor es ir partido a partido.

–Alguna meta tendrá que ponerse el equipo.

–Sí, quedar lo mejor posible y, si tenemos la posibilidad, intentar meternos en el play off, pero sin obsesionarnos pero manteniendo la ambición y la mentalidad de ganar.

–¿Tiene este equipo alguna cuenta pendiente? en lo que resta de campaña?

–Recuerdo el partido contra el Barça Lassa ahí, que nos sacaron de la pista y ahora tenemos la oportunidad de jugar contra ellos en casa y de ganar. En general creo que el equipo está bien, que estamos compitiendo en casi todos los partidos.

–¿Qué características tiene este equipo que le haga diferente a lo que ha vivido durante su carrera?

–Sin duda está el hecho de que todos seamos jugadores nacionales, algo que no he vivido en ningún lado. La verdad es que la dinámica del grupo es increíble porque vamos todos vamos a una y sabemos a lo que jugamos. Nadie va por su cuenta.

–¿Le llamó la atención esto al principio así como que la base de la plantilla fuera la que logró el ascenso?

–Sí. Pero al final las incorporaciones que llegaron al equipo fueron de gente contrastada, que ya había estado en la liga, que podía ayudar al equipo. Y pienso que para fichar uno de fuera que va a hacer lo mismo mejor fichar a uno de aquí de casa.

–¿Qué le aporta al equipo?

–Veteranía, experiencia y en momentos complicados ayudar a buscar soluciones. Poca cosa más.

–¿Y qué le aporta el equipo?

–Frescura, ganas de crecer y de seguir trabajando día a día.

–Si se miran los números, el de Lleida fue su mejor partido y el del Betis, el peor. ¿Qué recuerda de ellos?

–Ante el Lleida salieron bien las cosas. Tenía mucha facilidad para anotar y rebotear. Y ante el Betis fue un partido que no estuve acertado de cara al aro y no estuvimos bien. Pero no me hago daño ni incido demasiado, ni cuando estoy bien ni cuando he jugado mal. Esto sigo siendo una liga y hay que seguir.

–¿Es el Betis de otra liga?

–Tal como se ve en la clasificación está por encima de todos. Lleva 18 victorias seguidas y está claro que es un equipo hecho para ascender, que tiene lo mejor que tenía del año pasado y lo que le faltaba lo ha completado con buenos jugadores. Le queda muy poco para lograr el ascenso.

–¿Cómo ve la lucha por la segunda plaza?

–Está muy competida porque todo el mundo puede ganar y todos podemos perder. Lo bonito que tiene esta liga es que tiene mucha igualdad. Ahora los equipos de play off están más o menos marcados, pero no hay ninguna posición definida. Para acompañar al Betis a la ACB ahora mismo no veo a ningún equipo de forma clara. Ojalá seamos nosotros, pero…

–... pero en el deporte se dan muchas sorpresas. Hace muchos años Granada subió cuando nadie lo esperaba. En las eliminatorias a cinco partidos suele ganar el mejor, pero si se pasa, en una final four todo puede pasar a un partido…

–Es verdad. En la final four sólo son dos partidos y el que esté mejor o más acertado será el que logre el ascenso.

–En un aspecto más mundanal, ¿qué tal con los compañeros y con el técnico?

–La verdad que de diez, tanto con los compañeros como con el entrenador y la gente de la afición. Lo bueno de este equipo es que es como una familia.

–Tras el primer mes de competición decía que la afición de Granada era de ACB, ¿sigue pensando lo mismo?

–Es una afición estupenda que siempre está con el equipo, siempre nos apoya y que incluso está con nosotros en los malos momentos. Lo único que puedo hacer es darle las gracias y pedir que siga así.

–El ambiente en el Palacio también lo ha vivido cuando venía como visitante.

–La verdad es que Granada es un sitio especial porque la afición está con su equipo y, además, es una afición que le gusta el baloncesto y que entiende.

–¿Qué tal su estancia en una ciudad como Granada?

–La conocía un poco, pero la verdad es que es una ciudad muy bonita en la que está todo a mano. Además, tiene historia y tiene mucha vida.

–¿ Cuánto baloncesto le queda a Guille Rubio?

–No lo sé, la verdad. De momento me encuentro bien. No me he planteado ninguna fecha, pero sé que de momento estoy bien y que estoy disfrutando con lo que hago. Y cuando llegue el momento, llegará.