Los equipos granadinos en Tercera 'cierran' 2023 con sabor agridulce

Aunque en breve los equipos granadinos en Tercera Federación afrontarán nuevos partidos, la sensación tras completar los últimos encuentros pertenecientes a 2023 (faltaban cinco duelos para cerrar la jornada 14) es agridulce, ya que sólo se ha logrado una victoria, obra del Arenas de Armilla en tierras malagueñas.

El CF Motril no puedo llevarse la victoria frente al Juventud Torremolinos, que recaudó tres puntos gracias a un solitario gol de Edu López que no llegó hasta los últimos minutos del partido, en el 79'. Con esa victoria los malagueños seguirán líderes, mientras que los hombres de Edu Oriol, que se estrenaba en el banquillo, salen de las posiciones de liguilla de ascenso y se quedarán en la octava posición.

Por otra parte, Arenas de Armilla sigue en buena dinámica y ha ganado al CD Rincón por 0-2, con una victoria que los sitúa a las puertas del playoff, novenos y casi empatados a puntos (23) con el Motril, que les saca uno. Los goles llegaron por obra de Rachón a balón parado con el partido recién iniciado, y el de la tranquilidad no se dió hasta el minuto 80 con un tanto de Wilson Cuero. Valiosa victoria para el conjunto de Julio Catalá, que encadena su tercera victoria en los últimos cuatro encuentros.

Finalmente, el CD Huétor Vega no puedo pasar del empate sin goles frente al Poli Ejido. Los hueteños se fueron al descanso con igualdad en el marcador en primera mitad muy intensa en la que tuvieron más posesión que el rival y en el que las ocasiones cayeron de su lado, dos de Rober Prieto. Este resultado que se iba a instalar hasta el final del partido, dándole un punto al equipo verdiblanco, que no les sirve para mucho y caen a la sexta posición, aún dentro de playoff.