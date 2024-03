El espíritu del Camino: una travesía de fe, solidaridad y amistad

En las entrañas del Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada, una emoción palpable se desborda con la llegada del quinto año consecutivo de una excursión que va más allá de la mera travesía. Es un peregrinaje cargado de valores, un viaje de encuentro con uno mismo, con otros y con Dios, a través de los kilómetros que unen Granada con Santiago de Compostela. Es el Camino de Santiago en bicicleta, una experiencia que trasciende lo físico para adentrarse en lo espiritual, lo cultural y lo humano.

El Camino de Santiago, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es mucho más que una ruta. Es un símbolo de solidaridad, esfuerzo, respeto, oración y diversidad cultural. Es un sendero que fusiona historias, culturas y sueños en cada paso, cada giro de pedal, cada amanecer y atardecer.

Este año, en el marco del 50 aniversario del colegio, el destino elegido es el Camino Portugués, una ruta que desafía a 46 valientes “bicigrinos” con sus paisajes costeros, sus montañas y sus valles. Pero más allá de los desafíos físicos, el Camino Portugués ofrece la oportunidad de sumergirse en la autenticidad jacobea, compartiendo experiencias con peregrinos de todo el mundo, disfrutando de la solidaridad en los albergues, las conversaciones en el camino y las comidas comunitarias.

El profesorado, junto con los estudiantes, se convierten en guías del camino, mostrando no solo el trayecto físico, sino también los valores que lo acompañan. Es un viaje que trasciende las aulas, integrándose en las materias de Ciencias Sociales, Cultura Clásica, Educación Física y Orientación tutorial. Es un aprendizaje interdisciplinar que se enriquece con cada pedalada y cada experiencia compartida.

La novedad de este año es la colaboración con el Colegio Åsane Videregående Skole de Noruega. La unión de dos grupos de estudiantes de diferentes países no solo amplía las fronteras geográficas, sino que también fortalece los lazos de amistad y entendimiento entre culturas. Es un intercambio de experiencias, un encuentro de corazones y voluntades en el camino hacia un destino común. La preparación para el Camino de Santiago en bicicleta no solo requiere de entrenamiento físico, sino también de una mentalidad abierta y dispuesta a enfrentar cualquier desafío con ilusión y compañerismo.

“Las salidas de entrenamiento, las reuniones técnicas y las visitas culturales previas al viaje sirven para fortalecer el cuerpo, el espíritu y la camaradería entre los participantes”, nos cuenta Manuel Saiz, uno de los profesores del Colegio Santo Tomás de Villanueva que acompañará a los alumnos en esta travesía ciclista.

Durante el camino, la solidaridad se convierte en la brújula que guía a los ‘bicigrinos’. “La ayuda mutua, el apoyo emocional y el compañerismo se manifiestan en cada gesto, en cada palabra de ánimo y en cada mirada de complicidad. Es un recordatorio de que juntos se puede llegar más lejos, superando obstáculos y celebrando logros en cada etapa del camino”, afirma José Antonio Campos, el encargado de llevar a buen puerto la expedición.

Las palabras de los protagonistas reflejan la esencia misma de esta experiencia única. Álvaro, un estudiante entusiasta, comparte su emoción por participar en el intercambio con los noruegos y por explorar nuevos horizontes en Portugal. “El año pasado estuve con mi familia haciendo el Camino Inglés de Ferrol andando y me encantó. Cuando me enteré de que el colegio organizaba esta actividad, no lo dudé. Me he apuntado con varios compañeros y la idea es pasarla muy bien, lo que más me ha llamado la atención es que se hará por la zona de Portugal y el intercambio con los estudiantes noruegos que nos ayudará a mejorar nuestro inglés”.

Su compañero Ángel destaca la oportunidad de conocer gente nueva, de socializar y de compartir momentos inolvidables en la ruta hacia Santiago. “Es una gran oportunidad para hacer nuevos amigos, hay muchos compañeros que no conoces y ni siquiera sabes que están en tu mismo colegio, pero esta actividad hace que podamos conocernos y además apoyarnos en un viaje tan bonito y con la dificultad de hacerlo en bicicleta. Al final tenemos un mismo objetivo que es llegar a Santiago, también me ilusiona mucho el tema del intercambio, ya que te permite conocer gente de otros países, de hablar con ellos y conocer cómo es su vida en Noruega”.

José Antonio, por su parte, destaca el valor pedagógico y humano de esta actividad. “Más allá de transmitir conocimientos, se trata de construir vínculos, de humanizar la relación entre docentes y alumnos, de enseñar valores que perduran en el tiempo. Es un compromiso compartido, una labor educativa que trasciende las aulas y se expande por los caminos del mundo”.

En cada edición, el Camino de Santiago en bicicleta se renueva, se transforma y se enriquece con nuevas experiencias. La colaboración con colegios internacionales, como el de Noruega, abre nuevas puertas y crea nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Es un viaje que va más allá de las fronteras geográficas, un viaje hacia el interior de cada uno y hacia el encuentro con lo trascendental.

El Camino de Santiago en bicicleta es mucho más que una excursión. Es un viaje de descubrimiento, de superación y de encuentro con la esencia misma de la vida. Es un camino que se recorre con el corazón, con la mente abierta y con la mirada puesta en el horizonte. Y aunque las pedaladas puedan ser duras y los caminos difíciles, al final del camino siempre espera la recompensa de haber vivido una experiencia inolvidable, de haber dejado huella en el camino y de haber fortalecido los lazos que nos unen como seres humanos.

El Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada comenzará esta nueva aventura el próximo lunes con la certeza de que cada pedalada, cada risa y cada lágrima serán parte de un viaje inolvidable hacia la plenitud y la realización personal. Porque en el Camino de Santiago, el verdadero tesoro no está al final del camino, sino en cada paso dado, en cada amanecer compartido y en cada encuentro con el otro. Es un viaje que transforma vidas, que une corazones y que nos recuerda que, al final, lo que importa no es tanto llegar a Santiago, sino ser transformado por el camino.

La actividad está patrocinada por; DUO Peluqueros, Academia Galilea, Viajes Nevada, Capitán Ways, Covirán, Granada Hoy y MTL Servi S.L.