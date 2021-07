La campeona suiza Lara Gut completa parte de su pretemporada en Granada

La suiza Lara Gut, una de las mejoras esquiadoras de todos los tiempos y actual campeona del Mundo de gigante y súper gigante, se encuentra durante estos días realizando parte de su pretemporada en Granada junto a su entrenador y preparador físico, el español José Luis Alejo.

El técnico granadino, que cuenta con un amplio currículum a sus espaldas, suma ya tres campañas trabajando con Gut como entrenador en nieve y preparador físico, y ambos han decidido este verano completar parte de su preparación estival en Granada.

Preparación

"Estaba trabajando con Canadá y el equipo suizo me contrató para que me ocupara solo de Lara (Gut), que es la chica suiza con más éxito y mejor palmarés, pero llevaba dos años con peores resultados", explicó Alejo.

"Como sólo tengo esa deportista, puedo seguirla donde ella va o irnos a cualquier sitio porque hay un poco de carta blanca. Lara (Gut) conoce Granada y le atrae, y me dijo que le encantaría venir a Granada y entrenar aquí, para no hacerlo siempre en los mismos sitios", expuso el técnico.

Laureada

Lara Gut no es una esquiadora cualquiera, ya que es la actual campeona mundial de gigante y súper gigante, y acumula 32 victorias en pruebas de la Copa del Mundo, ocho medallas en Mundiales y un bronce olímpico, lo que lleva a Alejo a calificarla como "una de las diez grandes de la historia del esquí".

"Está en un gran nivel, ha hecho una pasada temporada magnifica y no descartamos nada de cara al futuro, pero vamos paso a paso y día tras día, porque el camino es largo y estamos expuestos a muchos posibles cambios", comentó su entrenador.

Alejo trata de no marcarse "expectativas a medio o largo plazo" y de transmitirle ese "día a día a ella para que no tenga presión", aunque no oculta que cuando analiza todos los retos de la próxima temporada piense "guau, lo que hay por delante".

Trabajo físico

Lara Gut va a completar quince días entrenando en la ciudad andaluza, de la que se marchará el próximo sábado tras haber cumplido su séptima semana de pretemporada y justo antes de comenzar a primeros de agosto su primera concentración en nieve.

El trabajo en España está siendo fundamentalmente físico, con dobles sesiones en la mayoría de los días que lleva a cabo en un gimnasio privado y en una instalación deportiva municipal.

Entrenamientos aparte, la suiza está disfrutando de la ciudad. "Está en un alojamiento rural con piscina y se organiza muy bien. Se ha alquilado su moto, porque no tiene ni coche, y en periodos o días de descanso se mueve y se pasea por todos lados. Ha estado en el Albaizín, ha visitado la Alhambra y le encanta la ciudad", dijo.

"De España le gusta la flexibilidad. Los suizos tienen etiqueta de cuadriculados y a ella poder comer a las tres de la tarde o cenar más tarde, esa informalidad que pueda haber aquí, le gusta. Además, siempre estamos en el frío y un poco de calor, aunque sea excesivo, no le molesta", aseveró Alejo.

Embajadora de lujo

Además, Lara Gut cuenta en Granada con una embajadora de excepción que es María José Rienda, la mejor esquiadora española de todos los tiempos, a la que conoce desde hace décadas y a la que ve a menudo.

"María José (Rienda) y yo conocemos a Lara (Gut) desde hace casi veinte años. Nuestro jefe suizo era amigo del padre de Lara, que tenía entonces once años, y ella entrenaba siempre con nosotros. Creció y nos dio mil vueltas", rememoró Alejo