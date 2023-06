Esther González: “Me veo capacitada para jugar en Estados Unidos, tengo claro mi destino”

Esther González, la máxima goleadora de la historia del Real Madrid femenino (39 goles), club con el que finaliza su contrato este 30 de junio, aseguró en la concentración de la Selección española previa al mundial de Australia y Nueva Zelanda, que la situación vivida en el club merengue estos últimos meses apartada del terreno de juego "es injusta" y que sus números "hablan por sí solos".

"Tanto Vilda como yo, y seguramente gran parte de la afición, entiende que lo que me ha tocado vivir es injusto, esa es la realidad. Los números hablan por sí solos, a veces no hace falta que hable yo", confesó la jugadora.

A las puertas del Mundial que dará comienzo el 20 de julio, Esther aseguró que está tranquila en cuanto a su presencia en la competición "creo que el entrenador me conoce y sabe lo que he dado en cada partido hasta el momento en el que me quisieron dejar fuera. Yo he venido preparada para dar lo mejor de mí y la decisión ahora mismo no me corresponde. Tengo la conciencia muy tranquila", explicó.

En su club

La de Huéscar, que hasta abril fue titular indiscutible para Alberto Toril, el técnico del Real Madrid, y ha terminado la campaña como las segunda máxima goleadora del equipo, solo por detrás de Caroline Weir, perdió el protagonismo y pasó a un segundo plano en la recta final de la temporada. La última titularidad de la española fue el 16 de abril contra el Betis, y desde entonces no ha salido de inicio en la delantera. El partido final de Esther con la camiseta blanca fue el 19 de mayo, contra la Real Sociedad, en el que jugó solo la segunda mitad, con nada en juego.

Toril no contó con ella en la final a cuatro de la Copa de la Reina. En Butarque, con 2-2 en el marcador en la prórroga ante un rival directo como el Atlético de Madrid, Esther no disputó ni un solo minuto: "Con lo que no estoy de acuerdo es que con un 2-2, siendo la máxima goleadora hasta que me dejan de poner, por qué no se contó conmigo", confesó la delantera. Sin embargo, añadió que tiene la capacidad de saber que "hay cosas que no dependen de una misma" y que "todo lo que ha dependido de mí en el Madrid lo he hecho, me voy con la conciencia tranquila y feliz", aseguró.

Esther González confesó tener su futuro anclado: "Me veo capacitada mentalmente para irme a Estados Unidos, ahora no puedo decir cual es mi destino, pero pronto se sabrá dónde voy a jugar, ya he firmado". "Yo tengo claro mi destino desde hace mucho tiempo y vengo con todos los deberes hechos aquí. Ahora lo importante es el Mundial y voy a dar lo mejor de mi tanto dentro como fuera del campo", expresó.