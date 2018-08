La experiencia de subir para disfrutar

La Subida al Veleta es una carrera dura y exigente. Es por esto que numerosos corredores que acuncen a la cita son atletas profesionales, pero los participantes amateur son un grupo al que se debe un reconocimiento. "Mucho cansancio, la verdad. Al final he llegado con calambres y el cuádriceps me ha pegado un tirón bastante importante, pero ha merecido la pena". Estas palabras son de Fernando López, un corredor aficionado.

La practica del running no es un hábito extraño a día de hoy en la ciudadanía, pero la Subida al Pico Veleta es conocida por su extrema dureza para cuerpo y mente. "Es diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, pero también es inolvidable y muy bonita", manifiestó López, que cruzó la línea de meta cojeando de forma ostensible y con necesidad de ser ayudado para caminar. "La cabeza es lo más importante, estás acostumbrado a llevar ritmos rápidos y esto es distinto porque la subida es muy dura y no tiene nada que ver con otras carreras populares", admitió el corredor, que entre risas declaró que temía en el tramo final de carrera que su cuadriceps dijera "basta" antes de tiempo.

Completar el recorrido sin ánimo de competir (si acaso con uno mismo) es una opción que muchos participantes como Fernando López eligen. Además de su exigencia, la Subida al Veleta también es distinta por lo que le rodea. Todos los participantes sin excepción alguna señalan que el trayect y el ambiente que le rodea dan un toque de magia a una carrera que ya de por sí es especial. Exhausto tras el esfuerzo y con la idea de descansar Fernando López se viene arriba al asegurar que "hay que repetir". Subir para disfrutar del camino y el día es una experiencia más para elegir.