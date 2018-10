Ricciardo y Verstappen saldrán primeros en México

El australiano Daniel Ricciardo logró el tiempo más rápido en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 y saldrá justo delante de su compañero de equipo en Red Bull, el holandés Max Verstappen. Ricciardo le ganó la pole a su compañero por 26 milésimas en el circuito Hermanos Rodríguez, donde el británico Lewis Hamilton, con Mercedes, se situó tercero, por delante del alemán Sebastian Vettel, cuarto con su Ferrari.

Por más que Verstappen había sido el más veloz durante las tres sesiones de entrenamiento, fue Ricciardo el que se quedó con el premio mayor con un giro de 1:14,759 minutos para lograr la segunda pole de la temporada y la tercera de su carrera.

El holandés aspiraba a conseguir el mejor tiempo de clasificación por primera vez en su trayectoria y para convertirse en el piloto más joven en conseguirlo, pero el australiano lo sorprendió con su mejor vuelta del fin de semana para relegarlo a la segunda posición.

Detrás de los Red Bull quedaron los dos aspirantes al título, Hamilton y Vettel. Con 70 puntos de ventaja en el campeonato sobre el alemán, el británico se consagrará campeón e igualará la marca de cinco coronas del argentino Juan Manuel Fangio si finaliza al menos séptimo en la carrera, sin importar el resultado que consiga el germano.

Para Vettel, no queda otra opción que la victoria y esperar que Hamilton no llegue entre los siete primeros, ya que si no gana dejará el título en manos del inglés. El español Carlos Sainz (Renault), duodécimo de la clasificación de pilotos, saldrá octavo, mientras que Fernando Alonso (McLaren) lo hará 12º.