Con la incertidumbre de no conocer si la temporada podrá finalizar, el granadino Fernando Aguilera espera en Murcia que la Federación Española determine cuando se podrá retomar la competición para concretar el campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El jugador de Algarinejo, que ha pasado el confinamiento en casa con su familia, ya se encuentra en la capital murciana para iniciar los entrenamientos aunque antes deberá pasar, junto a sus compañeros, los correspondientes test para descartar que ninguno está infectado por el coronavirus.

Fernandito, como era conocido en sus inicios, lleva ya ocho años en ElPozo de Murcia y gracias a su constancia y calidad ha llegado a ser internacional, por lo que espera disputar la Copa del Mundo de Futsal en Lituania, que se iba a disputar este año pero finalmente se ha retrasado a 2021. “He estado citado en la ronda previa y desde que fui la primera vez con el nuevo seleccionador, tan sólo me he perdido dos convocatorias”, relata una de las promesas del fútbol sala nacional, que cada vez tiene más peso en su equipo.

Dudas

El granadino no tiene claro “si vamos a jugar o no. La Federación Española indicó que la resolución en Primera División sería mediante un play off exprés, en una sede única y con los ocho primeros clasificados pero siempre en función de cómo evolucionara la pandemia”. De ahí que tengas dudas pues el citado play off se debe disputar “antes del 30 de junio”. Y es que el hecho de que haya ciudades que no han pasado de fase para volver a la nueva normalidad hace que todo se retrase más, al haber zonas más avanzadas como Murcia pero otras como Madrid que no lo están tanto.

“Durante el confinamiento he trabajado junto a mi sobrino que ha sido mi ayudante cada día”

El cualquier caso, valora como positiva la temporada de su equipo, que se ha clasificado para disputar la Final Four de la UEFA Champions League que “se debía haber disputado en Minsk en abril pero que obviamente se ha suspendido y se quiere jugar en septiembre”. Pero antes, quiere apurar con su equipo una campaña en la que estaban cuartos y llegar lo más lejos posible. “Jugaríamos contra Palma, que es el quinto y a un partido único” declara, aunque apunta que “no será fácil porque todos los equipos han dado un paso adelante y ya no es tan complicado ver que un equipo más pequeño pueda ganarle a un grande. En un play off exprés y a un partido todo puede pasar”.

El estar casi dos meses parado lo compara a cuando regresa de sus vacaciones de verano. “En un mes no tocas balón y los primeros entrenamientos cuestan porque casi que no sabes ni controlar el esférico”, bromea. De ahí que piense que ahora “pasará lo mismo”, aunque cree que “físicamente, tanto yo como mis compañeros, hemos llegado bien pese a trabajar en casa pese a que a mi es la parte que menos me gusta”. Pero, como buen profesional, ha aprovechado el confinamiento para “trabajar todos los días y a veces con sesiones dobles”, por lo que manifiesta que su estado es óptimo pues “las pruebas de grasa dicen que estoy perfecto”.

Su ayudante

Gran parte de ello se lo debe a su madre, que lo ha alimentado en casa con “comida sana” pese a que “cuando hacía platos que consideraba que podía engordar menos comía menos”. Pero no sólo tiene que agradecer a su progenitora su buen estado físico, sino también a su sobrino, que ha sido “mi ayudante todos los días. He podido jugar con él en casa, donde tengo espacio para pegar cuatro pelotazos, hacer cardio corriendo en el sitio, planchas y mucho core, además de ejercicios con balón dando toques”.

"Me gustaría ser entrenador para transmitir toda esa experiencia que voy adquiriendo como jugador"

Pero, además, ha aprovechado para “disfrutar de mi familia dado que llevo muchos años sin poder estar con ella”, por lo que no oculta que “he estado muy cómodo”. Por lo que respecta al futuro, piensa ya en ser entrenador pese a tener tan sólo 24 años, contrato con ElPozo hasta 2023 y toda la carrera por delante. En ese sentido, ya se han sacado el nivel 1 de entrenador de fútbol sala y desea “dedicarme a ello para transmitir toda esa experiencia que voy adquiriendo como jugador pero, ahora mismo, prefiero trabajar con niños porque los adultos somos un poco ‘capulletes’”, señala con total sinceridad, y es que piensa que “es más complicado llevar un equipo sénior que uno de niños”, sentencia.