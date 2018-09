El filial quiere asaltar hoy el liderato

La presión es para otros. Es lo que parecen pensar en el vestuario de la Ciudad Deportiva que en la puerta pone el nombre de Recreativo Granada, primer filial rojiblanco. Porque solo una derrota (frente al UCAM de Murcia) y un empate (en Jumilla) privan a los chavales de Pedro Morilla de haber hecho pleno en la categoría, aunque hoy tienen la primera oportunidad de colarse en el primer puesto del Grupo IV de Segunda División B, posición de la que están alejados por los mismos puntos que se ponen en juego esta mañana (11:30 horas) frente a uno de los equipos en mejor forma de los cuatro grupos.

Porque el Melilla llega a Granada con cuatro victorias en cinco partidos y un único empate (0-0 en San Fernando), además de seguir vivo en Copa del Rey, donde se verán las caras en tercera ronda con el Ontiyent dentro de menos de quince días. Poco miedo dan estos datos entre la plantilla recreativista, ya que ellos comienzan a sentirse importantes en Segunda B, después del buen arranque de competición, habiéndose medido ya a equipos que por nombre deben estar en el mismo lugar que actualmente ocupa su rival de hoy.

Morilla tiene las bajas del sancionado Caio y los lesionados Rubén Sánchez, Isi y Abdel

Por ello y pese a que desde dentro del club nadie habla de obligación por esta arriba y sí de tener como objetivo solo formar jugadores y asegurar la permanencia en la categoría, los jóvenes futbolistas quieren verse en lo más alto de la clasificación, aunque para ello deban vencer hoy sobre el césped y esperar el tropiezo del UCAM frente al Jumilla.

Morilla sigue teniendo importantes bajas y se ha llevado a todos para dar la convocatoria dos horas antes del partido. El club trató de arreglar la expulsión de Caio hace siete días en Málaga, pero el Comité de Competición no ha atendido a la reclamación por la "injusta" expulsión sufrida, según la versión rojiblanca. A la falta del delantero brasileño se unen la de los lesionados Rubén Sánchez (ya en dinámica de grupo tras recuperarse de su segunda lesión de rodilla, pero sin el alta médica en sus manos), Isi y Abdel.

El técnico sevillano del 'Recre' no variará en exceso el once que se impuso en Málaga al filial blanquiazul, una alineación que presentó alguna sorpresa positiva. Hongla parece haberse ganado un sitio en el once tras su continuidad en el club, quedando acompañado en el centro de la zaga por Héctor y Antonio Marín, quien ha emulado a Víctor Díaz en el primer equipo con su paso del lateral al centro de la defensa. Neva y Paco Torres serán los laterales largos, mientras que Yael, Andrés y Nacho Buil (revelación goleadora de los menores) dirigirán al equipo en el centro del campo. Ontiveros y Jean Carlos, éste último con libertad para moverse, completarán el once (además del meta Lejárraga).

Los norteafricanos llegan liderados por el delantero Qasmi, después de su doblete en la última jornada para vencer al Linense. Luis Carrión, técnico llegado este verano después de su experiencia adquirida en Liga 1|2|3 con el Córdoba, lidera un proyecto que tiene el objetivo de intentar dar el salto al fútbol profesional. Carrión tiene a toda su plantilla disponible, excepto al sancionado Ruano, al que le cayeron cuatro partidos tras su expulsión por insultar al colegiado en la tercera jornada de competición.