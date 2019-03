Con la fuerza que da la unión

Cuando aún está caliente el 'cadáver' del Huesca, el Covirán Granada afronta un nuevo reto sin tiempo siquiera para haber disfrutado del espectacular partido del pasado sábado.

El conjunto que dirige Pablo Pin ha viajado a La Coruña para visitar a un conjunto en alza con los mimbres justos debido a las bajas de Alejandro Bortolussi, Sergio Olmos y Alo Marín. Pero tal como se demostró ante los oscenses, los jugadores que están en buenas condiciones físicas también lo están para luchar por la que sería la decimoséptima victoria de la temporada.

La principal arma del Covirán para medirse al Coruña, el juego colectivo, la ambición de sus jugadores y la capacidad de sacrificio para hacer que las ausencias se noten lo menos posible sobre el parqué.

También es cierto que hay dos aspectos, además de las lesiones, que pueden jugar en contra en el choque ante los gallegos: apenas han transcurrido tres días desde el intenso choque disputado ante el Huesca y el largo viaje en autobús hasta la capital gallega, casi de una punta a otra de España.

Con ánimo

Por tanto, los granadinos visitarán el Palacio de Deportes de La Coruña con la moral alta. Además de protagonizar su mejor partido de la temporada hace tres días, la pasada jornada ha deparado que el equipo que dirige Pablo Pin haya recibido el beneplácito de las matemáticas para celebrar la permanencia en la categoría en la que ha debutado este año.

Josep Pérez, que aún no se ha recuperado del esguince de tobillo, es duda para el partido

La ausencia de tres importantes jugadores de la plantilla nazarí supondrá una nueva oportunidad, tal como subraya una y otra vez Pablo Pin, para los jugadores que menos minutos han gozado durante la temporada. El pasado sábado explotó Carlos Corts, MVP de la jornada, y Devin Wright demostró mucho de lo que puede aportar al equipo.

Y una vez más, el trabajo defensivo será fundamental ante un conjunto que desde que enderezó su rumbo presenta un buen bagaje ofensivo. A partir de la retaguardia podrá el Covirán imponer el ritmo que más le conviene para intentar hacer daño a su anfitrión.

Un equipo diferente

El Covirán no lo tendrá fácil en la capital gallega. Además de las mencionadas bajas y de la duda del base valenciano Josep Pérez, que aún no se ha recuperado del esguince de tobillo que le hizo jugar mermado ante el Huesca, el Coruña, que dirige al veterano Gustavo Aranzana, no es el mismo que visitó el Palacio de Deportes en la primera vuelta, pues por entonces estaba inmerso en una pésima dinámica de resultados lastrado por las bajas.

Mucho ha cambiado el panorama de un equipo que el pasado 27 de noviembre cayó por 34 puntos de diferencia (93-59) y que tras diez partidos sólo había sumado un triunfo. El conjunto coruñés ha recuperado jugadores –sobre todo al estadounidense Zach Monaghan, uno de los mejores bases de la liga– y ha fichado con acierto y desde entonces ha ganado nueve de los 16 partidos que ha jugado, el último el pasado fin de semana en la complicada pista del Melilla.