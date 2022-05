Un equipo de Granada femenino está a un paso de División de Honor. Conócelo aquí

Este fin de semana puede ser histórico para el Sima Granada Fútbol Sala. Finalizada la competición para el equipo masculino, y sin haber cumplido todavía un año de vida desde la creación del equipo femenino, el Citipix Granada Fútbol Sala está a un partido de cerrar su primera campaña de existencia con un ascenso de categoría.

Para conseguir tal logro, el cuadro que dirige Javier Espinosa deberá hacer valer en Benamejí el 5-0 conseguido en el Pabellón Núñez Blanca. En dicho partido la escuadra granadina demostró ser muy superior al cuadro cordobés. Pero el partido de vuelta no será tarea sencilla. No obstante, si por algo destaca el cuadro granadino es por el gen competitivo que demuestra en cada encuentro. Campeón de la Segunda Andaluza, el Citipix Granada Fútbol Sala Femenino no conoce la derrota en lo que lleva de curso, por lo que las rojiblancas tratarán de hacer valer este dato estadístico para triunfar en tierras cordobesas, y lograr el ascenso a División de Honor.

Bajas

El encuentro se disputará este sábado a partir de las 19:00 horas en el Pabellón Municipal Alberto Aguilar. En cuanto al apartado médico, Javier Espinosa no podrá contar para el partido con Lucía Moreno, Beatriz Jau e Irene Ramírez, esta última afectada por un esguince.