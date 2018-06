Unos 800 con ganas de Oro

A falta de una semana para que se cierre el plazo de renovación de abonados de cara a la primera temporada del Fundación CB Granada en LEB Oro, han sido en torno a 800 los aficionados rojinegros que han vuelto a confiar en el proyecto nazarí. En el seno de la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas se confía en poder llegar a las cifras de abonados físicos de la pasada campaña, en torno a unos 2.000, a los que había que sumar otros mil más aproximadamente fruto de los convenios con entidades, municipios y empresas.

De los 800, unos cien son nuevas altas, lo que se valora positivamente pues la competición dará comienzo en octubre y aún faltan tres jugadores que den el salto de calidad en la plantilla. El hecho de ser el lunes comienzo de mes hará que el trabajo se acumule en la sede del club situada en la avenida Salvador Allende, pues como suele ser habitual, con el inicio de las vacaciones, son muchos los seguidores que se pasan por las oficinas para renovar su apoyo el primer equipo de baloncesto de la provincia. El plazo expira el viernes, último día en el que se le reserva el asientos a abonados de la pasada temporada. Los días 10 y 11 de julio serán las fechas elegidas para proceder a los cambios de asientos y a partir de ahí, se podrá renovar pero ya no se garantiza tener el mismo lugar que en la campaña 2017/2018.

Tres piezas quedan para completar la plantilla: un base, un alero y un ala-pívot

A nivel deportivo, Pablo Pin y los suyos comenzarán a trabajar en la última semana de agosto a falta de cerrar la plantilla con tres jugadores más. A día de hoy, el técnico granadino cuenta con Carlos de Cobos, Carlos Corts, Manu Rodríguez, Alo Marín, Eloy Almazán, David Iriarte, Alejandro Bortolussi y Devin Wright, a los que se les ha unido el pívot Sergio Olmos, que llega del Leyma Coruña. Las tres piezas para completar el puzzle serán un base que dé una marcha más al equipo y que mire el aro sin reparo, un alero y un ala-pívot físico, que pise la pintura y no juegue tan abierto como Bortolussi e Iriarte. En cuanto a la posición de '3' se está muy interesado en Pablo Almazán pero parece que la operación no será fácil pues el granadino tiene aspiraciones de jugar en la Liga Endesa o, en su defecto, en un conjunto con opciones de pelear por el ascenso a ACB, aunque no está descartado del todo.

En otro orden de cosas, hoy termina el primer turno del Fénix Camp, el campus de verano organizado por la Fundación CB Granada que ha cubierto las plazas también para el segundo turno que arranca el lunes.