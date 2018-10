Las ganas vencen a la 'experiencia'

Es cierto que en el seno de la Fundación CB Granada transmiten el mensaje de que esta temporada lo normal es que ganar como foráneo sea casi una hazaña, más aún en el caso de un Covirán que va a tener que sudar bien la camiseta para sumar en su casillero de victorias, no sólo fuera, sino también en el Palacio. La realidad del club granadino es que es un recién ascendido que, y aquí viene la retahíla, no tiene más objetivo que luchar todo el curso por asegurar la permanencia un año más en la segunda categoría del baloncesto español.

ciudad condal

El enfrentamiento ante el filial del Barcelona fue un duro encuentro desde mucho antes de saltar a la cancha. El viaje en autobús desde Granada a la todavía ciudad española es todo un 'paseo'. ¡Qué tiempos aquellos de bonanza en los que el extinto CB Granada viajaba en 'su' avión! Muchos años después toca mirar bien la 'peseta' y que los jugadores se tengan que dar una paliza por carretera. También es verdad que el de Barcelona no es el viaje más largo de esta campaña. Eso sí, una vez sobre la pista no hay excusas y había que competir, otro de los propósitos manifestados por el entrenador del equipo, Pablo Pin, durante la pretemporada. Había cierta esperanza de sacar algo positivo en la visita al filial azulgrana, que no había comenzado bien a pesar de que llegaba tras haber vapuleado a todo un Melilla en la ciudad norteafricana y que juega en un pabellón que no mete presión alguna, como lo demuestra que en las gradas había apenas dos centenares de aficionados, no pocos de ellos del Covirán. Pero el desarrollo del partido indica que los granadinos no tuvieron ninguna opción casi desde que el árbitro echó el balón al aire.

bortolussi

Las crónicas recogen que en Barcelona sólo hubo un jugador que se salvó de la quema y ese fue el ala-pívot argentino, que en el aspecto individual firmó un doble-doble que no sirvió para nada. Lo cierto es que el juego colectivo por el que tanto aboga Pin apenas se dejó ver por la Ciudad Deportiva del club azulgrana. Ni siquiera Carlos de Cobos, el mejor del Covirán en este inicio de temporada, estuvo a la altura.

la juventud, un tesoro

Al final, el Barça Lassa, con una plantilla cuya edad media apenas llega a los 20 años, pasó por encima de un conjunto que cuenta con no pocos jugadores que rezuman esa experiencia que dan los años. Vamos, que los jóvenes se subieron a las barbas de unos mayores que ya deben pensar en el Oviedo, que vendrá el domingo a Granada.