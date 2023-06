Palencia o Burgos será rival del Covirán Granada la próxima temporada

Los granadinos Germán Martínez y Manu Rodríguez por parte del Palencia y el técnico Curro Segura por el Burgos buscarán este domingo el ascenso a la ACB tras lograr con sus equipos clasificarse para la final por el ascenso a la Liga Endesa. Los palentinos vencieron con claridad al UEMC Real Valladolid (90-60), que solo resistió veinticinco minutos y después decayó ante el recital del equipo de Pedro Rivero que dosificó, incluso, a alguno de los jugadores pensando en la final.

Ninguno de los jugadores, ex del Covirán Granada, salieron como titulares pero eso no fue óbice para que aportarán desde el banquillo. Tanto Martínez como Rodríguez estuvieron en cancha los mismo minutos, 16, y cada uno ayudó al cuadro palentino a ganar. Germán anotó cuatro puntos, dio una asistencia y robó un balón pero fue su intensidad defensiva la que marcó la diferencia. Terminó siendo eliminado por faltas pero puso las ganas y garra de siempre pese a no estar acertado desde las línea de tres (0 de 3).

Clave en el perímetro

Por su parte, Manu Rodríguez si estuvo más acertado en ataque. Anotó 11 puntos (3 de 5 en triples), capturó dos rebotes, dio tres asistencias y robó un balón para un total de 25 de valoración. Tras McGrew fue el más valorado de su equipo. Palencia rompió el partido en el tercer cuarto, primero Kasibabu con seis puntos consecutivos y después gracias al acierto anotador desde el 6,75 de Rodríguez, que llevó primero al 49-36 y después al 59-38 que sacó totalmente del partido al conjunto vallisoletano.

Quedaba por saber contra quien se iban a enfrentar este domingo, si con el Guuk Gipuzkoa, que se presentó en esta fase final de la temporada con la baja del mejor anotador de la Liga, Justin Jaworski, al que le coincidía esta cita deportiva con su matrimonio en Estados Unidos, o el San Pablo Burgos de Curro Segura. Finalmente será el cuadro burgalés que remontó ante los vascos para imponerse por 64-69. Segura buscará un nuevo ascenso en su carrera a la ACB.