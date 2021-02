La derrota del pasado martes del Covirán en el Palacio de Deportes hizo mucho daño por lo que puede suponer de cara al futuro y a la segunda fase. Por ello, los de Pablo Pin necesitan vencer este domingo en tierras catalanas ante el Basket Girona para resarcirse y volver a retomar sensaciones tras el parón al que se han visto obligados por los casos de Covid-19 en sus rivales.

Tras un viaje eterno por carretera en autobús, los rojinegros llegaron el sábado a las 9:00 horas a tierras gerundenses de donde esperan traerse un nuevo triunfo en el intenso mes de febrero que les espera. Los nazaríes se miden a un equipo que no renuncia a terminar entre los cinco primeros pero para ello deben hacer de su pabellón un fortín, como está empezando a convertirse. En Fontajau han caído equipos como Murcia, Lleida y Huesca y Carles Marco tiene claro que si quieren salir de las tres últimas plazas, deben hacerse fuertes en casa.

'Borto' baja

La mala noticia para Pablo Pin de cara a la cita de esta mañana (12:00 horas) es que no podrá contar con Alejandro Bortolussi. El jugador con más encuentros en la historia del Fundación CB Granada se perderá la cita por molestias en un gemelo y, de hecho, no llegó a viajar con la plantilla que durante once horas se cruzó media España para afrontar el choque ante la entidad presidida por Marc Gasol.

A diferencia del Covirán, el Girona sí ha realizado movimientos en su plantilla y tras las salidas de Aleix Font y Dani García, que estaban en calidad de cedidos por Zaragoza y Manresa, respectivamente, lograron reforzar el equipo. Primero llegó Kari Jonsson, formado en el FC Barcelona, siendo Pedro Barral, un base argentino que procede de Francia, la última incorporación.

Marco tiene en Albert Sabat a su mejor hombre. El veterano base de 35 años promedia 10’1 puntos, 3’4 asistencias y 9’8 de valoración. De cómo domine el ritmo del encuentro depende el juego de los gerundenses, que cuentan con el senegalés Biram Faye como máximo reboteador y que, junto a David Rozitis, mantendrá un bonito duelo con Bamba Fall.

Paso adelante

La ausencia de ‘Borto’ hará que David Iriarte tenga más minutos aunque sobre todo se espera que Alex Murphy vuelva a ser el hombre decisivo en ambos lados de la cancha para poder contar con más opciones de victoria. En el choque de la primera vuelta, la defensa de Pep Busquets sobre Thomas Bropleh provocó que tuvieran que aparecer piezas como Germán Martínez para liderar a su equipo desde el perímetro. El parón es evidente que ha tenido que afectar pero se espera que la dupla de bases como Christian Díaz como Lluís Costa vuelvan a su mejor nivel y es que recuperar poco a poco el ritmo de competición es fundamental de cara a la segunda mitad de la temporada.

Cita clave

El cuerpo técnico nazarí es consciente que la cita es fundamental pues el próximo sábado reciben en el Palacio de Deportes al líder, el HLA Alicante, por lo que no sacar el duelo ante los catalanes podría suponer recibir a los alicantinos con una mayor presión teniendo en cuenta el valor que este curso tienen las victorias entre los conjuntos que pasen a la segunda fase. El objetivo es meterse entre los cinco primeras pero no de cualquier forma. De ahí que ante Girona sea clave para encarar febrero con más confianza.