Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "Hemos cometido muchos errores"

El técnico del Covirán Granada, Pablo Pin, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la derrota a domicilio ante el CB Gran Canaria.

"Nuestro primer periodo no ha sido del todo malo, pero hemos vivido pocos aciertos. No estábamos con la energía y el nivel de dureza que se necesita para jugar fuera de casa", lamentó el granadino.

Ellos "han anotado con muchísima facilidad. Hemos estado fallones, que hace que en vez de irte a seis u ocho punto, se te vayan a dieciséis. En el descanso lo hablamos. Hemos cambiado mucho en la segunda parte y de subir el ritmo de juego". El técnico apostiló que el 'Granca' "lo han merecido, nosotros tenemos que pensar en el siguiente".

El equipo insular se ha mostrado en todo momento muy serio sobre el parqué. "Ha defendido muy bien. No hemos sido capaces de jugar con soltura. Me gustaría ver el porcentaje de rebote. Hemos tenido un 50 en tiros de dos. Ha habido muchos fallos. No tengo la sensación de que hayamos controlado el rebote", señaló Pin.

Si hay alguien que ha tenido un día especial es Christian Díaz. El 'pollo' volvió a sus orígenes y Pin aseguró que es "especial" para él. "Ha alcanzado un punto de madurez, salió muy joven de Gran Canaria. Es cierto que en el club tenemos una confianza grande en él. Es una persona muy querida dentro del club. Tiene un bonito reto por delante", sentenció.