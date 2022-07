Dílar da paso a un receso en el Gran Premio de Fondo Diputación de Granada

La localidad granadina de Dílar acoge este domingo la última prueba del XXXV Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada antes del parón veraniego. Desde las 10:00 horas, los runners desafiarán las altas temperaturas previstas, que rondarán en el momento de la salida los 26 grados centígrados pero que irán en aumento.

Los participantes, que saldrán desde el Pabellón Municipal Veleta, deberán recorrer diez kilómetros en un circuito que será, en parte, urbano por el centro de la localidad pero también tendrá tramos por zonas menos pobladas y, en algunos casos, con pocas sombras que a buen seguro que agradecerán los atletas inscritos para esta prueba.

El circuito

En concreto, el circuito diseñado por la organización tendrá una pendiente media de entre el 5,1 y 5,5% siendo la pendiente máxima de un 23,6% que hará aún más dura la XXXIII edición de la Prueba de Fondo Río Dílar. Sin duda, un recorrido ‘rompepiernas’ al que habrá que sumar el calor que hará que provocará que los runners se tengan que hidratar constantemente en los distintos puntos de avituallamiento que ha previsto la organización, que corre a cargo del Ayuntamiento de la localidad junto a la Diputación de Granada.

Dorsal solidario

Los atletas que no hayan formalizado su inscripción en los plazos establecidos podrán participar en la prueba, comunicándolo hasta media hora antes de la misma, adquiriendo el dorsal solidario, por el que deberán de abonar la cantidad de 10 euros. El inscrito en esta modalidad correrá con un dorsal de la Asociación contra el Cáncer, no llevará chip y asumirá el hecho de no optar a ningún premio, ni trofeo, aunque sí tendrá derecho al resto de servicios. Al no ser cronometrado no aparecerá en las clasificaciones de las mismas. Dicho pago será íntegramente destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.

Asimismo, se establece un dorsal cero en la prueba para todas aquellas personas que sin participar, quieran colaborar con la asociación con una aportación voluntaria, entregando dicha aportación a la organización local para su ingreso.

Bolsa y ludoteca

El control de la prueba se cerrará tres horas desde el inicio de la prueba y al final de la misma habrá diversas degustaciones de bebidas y productos a todos los participantes por gentileza de las firmas colaboradoras, además de un servicio de ludoteca para todos los inscritos al Circuito presentando el dorsal que comenzará media hora antes de la salida. Por último, los que finalicen tendrán un bolsa del corredor por cortesía del Consistorio.