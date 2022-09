Regresa el 'running' a Granada este domingo con la XIV Media Maratón Ciudad de Guadix

El Gran Premio de Fondo regresa tras el parón veraniego. Y lo hace con la celebración de la XXXVI edición de la Prueba de Fondo del Melocotón que a su vez es la XIV Maratón Ciudad de Guadix. En total, los runners deberán recorrer poco más de 21 kilómetros en una prueba que tendrá lugar este domingo desde las 10:00 horas.

La Plaza de la Constitución será, como tradicionalmente, el lugar de salida y llegada de los atletas que deberá superar un recorrido que tendrá una pendiente media de entre un 2,4 y 2,8% pero que tendrá tramos de hasta un 13,4%, lo que hará que haya zonas duras que los participantes deberán superar y que requiere una cierta preparación y más tras el parón de la competición.

Tres pruebas más

Será la duodécima prueba del XXXV Gran Premio de Fondo Diputación ‘Universo Lorca’ 2022 y al que le restarán tres carreras más para su conclusión, en concreto en Almuñécar (el 2 de octubre), Salar (9 de octubre) y Santa Fe el 23 del próximo mes.

Dorsal cero y solidario

Los corredores inscritos en todo el circuito tan sólo tendrán que confirmar la asistencia a la prueba y asistir con su dorsal y chip asignados para todas las pruebas de forma que si no lo hace no puntuará en el mismo. No obstante, los que no hayan formalizado su inscripción en los plazos establecidos podrán participar en la prueba, comunicándolo hasta media hora antes de la misma, adquiriendo el dorsal solidario por el que deberán abonar la cantidad de 10 euros. El atleta inscrito en esta modalidad correrá con un dorsal de la Asociación contra el Cáncer, no llevará chip, y asumirá el hecho de no optar a ningún premio, ni trofeo, aunque sí tendrá derecho al resto de servicios. Al no ser cronometrado no aparecerá en las clasificaciones de las mismas.

Asimismo, se establece un dorsal cero en la prueba para todas aquellas personas que sin participar, quieran colaborar con la asociación con una aportación voluntaria entregando dicha aportación a la organización local para su ingreso. Al final de la prueba habrá diversas degustaciones de bebidas y productos a todos los participantes por gentileza de las firmas patrocinadoras, además de servicio de ludoteca para todos los inscritos al Circuito presentando el dorsal que comenzará media hora antes del inicio de la prueba. Por último, habrá un bolsa del corredor y degustación de melocotones para los 800 primeros atletas que finalicen la prueba que será cortesía del Ayuntamiento de Guadix.