El ciclista granadino José Antonio García, que esta temporada forma parte del equipo Kometa-Xstra Cycling Team, afirmó que el ciclismo profesional "es otro mundo" respecto al aficionado y que "el que diga que está preparado para pasar miente", ya que "hay que adaptarse siempre".

El de Fuente Vaqueros, que vive su primera campaña en el Kometa-Xstra y su segunda de profesional tras promocionar desde el equipo sub-23 de la Fundación Alberto Contador, se encuentra "listo para cuando pueda haber competiciones" tras regresar al trabajo una vez superado el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

El granadino, además, no pudo participar en ninguna carrera en el primer tramo del año por una lesión en la espalda, por lo que está "con muchas ganas de competir", según explicó en una entrevista remitida este miércoles por el gabinete de prensa de su equipo a los medios.

Momentos complicados

"Se hacía duro ver a tus compañeros en los trofeos, cómo hablaban del desarrollo de las carreras... se siente impotencia al no poder correr. Pero era lo que había y optamos por no competir hasta que no estuviera recuperado", apuntó sobre sus problemas físicos en las primeras semanas del año.

García firmó un final de 2019 muy destacado con el equipo sub 23 de la Fundación Alberto Contador al sumar triunfos de etapa al esprint en la Vuelta a Zamora, la Vuelta a Salamanca y la Challenge de Sevilla, pese a que el año "no arrancó de la mejor forma", ya que no tuvo "la mejor adaptación" al ciclismo profesional.

"El que diga que está preparado para pasar -del ciclismo amateur al profesional-, miente. No se está preparado. Te tienes que adaptar, más rápido o más despacio, pero adaptarte", sentenció el joven ciclista granadino.

Mirar hacia adelante

José Antonio García tiene claro que "la mente aprende a extraer una motivación de donde no es fácil sacarla" en los malos momentos, ya que son "problemas que tiene el deporte y hay que aprender a gestionarlos y superarlos".

"He tenido mucha suerte porque tengo todo el apoyo y toda la ayuda del mundo. Es otro favor que tengo que pagar en un futuro, ese apoyo y esa confianza que me han brindado. Han sido una fuente de motivación para estos tiempos", dijo sobre los miembros de su equipo y el grupo médico que le ha tratado.

Sobre el papel de los equipos del Fundación Alberto Contador en las pruebas continentales, explicó que en cada carrera salen "a por todas" y que han firmando actuaciones "bastante buenas" en los dos últimos años. "Se han hecho cosas importantes. Hay que estar muy contentos de cómo transcurrió el año 2019 y de cara a este 2020 solo queda esperar a ver qué se puede correr, y cuándo, para hacerlo igual o mejor que el año pasado", esgrimió García.