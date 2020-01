El equipo granadino del Manuela Fundación se refuerza con Álvaro Legaza

El Manuela Fundación Sport Bike, principal referencia ciclista de Granada, sigue dando pasos firmes con la idea de que su estreno en la próxima edición de la Copa España, una de las competiciones de ruta más prestigiosas del país, se salde con buena nota.

El equipo presidido por Francisco Huertas ha conseguido reforzar su plantilla con el que es uno de los corredores más talentosos y prometedores en el plano provincial: el peligreño Álvaro Legaza. La incorporación se produce después de largas negociaciones que supusieron que el deportista tuviera que desvincularse previamente del Café Baqué.

El fichaje pone de manifiesto que la pretensión del equipo es la de mantenerse activo en el mercado y no parar hasta confeccionarle a Manolo Calvente el mejor plantel posible.

Trayectoria prometedora

Álvaro Legaza (02/09/1990) se trata de una de las joyas de la cantera ciclista granadina, lo que se acredita con su propia trayectoria. Tras iniciarse en el ciclismo algo tarde, con catorce años, desfiló por el MTB andaluz y el Veloclub de Maracena, hasta que dio el salto a los juveniles del Francisco Árbol Abogados, que es del que fue reclutado por el Eiser-Hirumet de Vizcaya en 2018.

La pasada temporada, el ciclista granadino pasó al Café Baqué, también de Vizcaya, en el que compitió también como sub 23.

El nuevo corredor del Manuela Fundación es un viejo deseo de su responsable del área de deportes, Emilio Rodríguez, y del mánager del equipo ciclista, José Pérez Rueda. No obstante, las conversaciones no cristalizaron hasta el pasado lunes, que es cuando el corredor pudo obtener la carta de libertad.

De este modo, el cicista descartó otras opciones que le surgieron de cara al futuro y se integra en un grupo en el que ocupará el hueco dejado por Miguel García Garnica, quien de momento abandona la disciplina por asuntos personales.

José Pérez Rueda dijo estar muy satisfecho con la incorporación de Álvaro Legaza: "Ya hubo otros momentos en los que quisimos su fichaje, pero por unas cosas u otras no se materializaba.Tras la baja de Garnica lo volvimos a contactar y pudimos cerrar su contratación al aprovechar que el corredor estaba teniendo unas diferencias con el Café Baqué".

El mánager no quiso lanzar las campanas al vuelo a la vista de las expectativas que está generando la confección del equipo: "Es cierto que hemos reunido a muchos ciclistas con capacidades y valía contrastada. Pero preferimos ser humildes y tener los pies en el suelo. No podemos prometer nada porque los rivales también corren y me consta que están armando muy bien a sus equipos".

Junto a la incorporación de Álvaro Legaza, integran la plantilla del club Antonio Gómez, Juan Antonio López-Cózar ‘Chupe’, Daniel Arenas, Fran Casaus, Alejandro Gainza, Alfonso Roca, Iván Díaz, Juan Carlos Ruiz, Manuel Castilla, Raúl Bermúdez, Sergio Muñoz, Sergio Correa y Juan Sánchez.

Concentración de tres días

Legaza podrá conocerlos a sus nuevos compañeros a partir del miércoles de la semana que viene, día 5 de febrero, que es cuando dará inicio en el hotel Saylu de Huétor Vega la concentración de tres días en la que el director técnico, Manolo Calvente, pretende hacer grupo a la par que engrosar la maquinaria de cara al estreno el próximo 1 de marzo en la Copa España.

En la Copa de España se participa por invitación de la Real Federación Española de Ciclismo, que en la elección toma en cuenta los méritos de los solicitantes, así como la envergadura y entidad de sus proyectos. Manuela Fundación Sport Bike competirá con la mayor de las ambiciones, aunque siendo muy consciente de que se trata de un equipo novato y que enfrente tendrá rivales de bastante solera como son el Caja Rural-Seguros RGA, filial del conjunto World Tour, Lizarte, Movistar o el Valverde Team, que es propiedad del famoso ciclista Alejandro Valverde.