Los granadinos se posicionan en contra de la Superliga Europea

La polémica entorno a la Superliga Europea suma y sigue. Desde que la tarde de este domingo 18 de abril se anunciase el paso adelante de doce clubes para crear esta nueva competición de carácter europeo, las redes se inundaron de opiniones cruzadas sobre esta nueva competición que, liderada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha provocado una erupción en el universo futbolístico, no solo en Europa, sino a nivel mundial y Granada no ha sido una excepción. Tal es así que, tal y como muestran los resultados de una encuesta realizada por Granada Hoy, los granadinos, por mayoría, están en contra de su creación.

Con la noticia corriendo como la pólvora, con el paso de las horas, clubes, futbolistas y entrenadores, algunos incluso pese a pertenecer a alguno de esos doce clubes fundadores, comenzaron a mostrar su postura frente a la creación de esta Superliga Europea, la cual, mientras que algunos la consideran un atractivo, muchos otros la tachan de elitista, de agrandar la brecha entre los llamados "clubes grandes" y los más modestos e incluso de romper la esencia del fútbol. La polémica ha llegado a tal magnitud que incluso el Manchester City, uno de los doce fundadores de la Superliga, ha anunciado la noche de este martes que ha iniciado formalmente los procedimientos para retirarse de ella. Todo ello horas después después de que el propio Guardiola, entrenador del conjunto inglés, se hubiera posicionado en contra.

Antes de que esto ocurriese, el Granada CF ya se había unido a otros clubes como el Real Betis, el Valencia CF, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao o el Sevilla FC, entre otros, para rechazar de forma oficial, como también habían hecho LaLiga, la FIFA o la UEFA, esta nueva competición. Según expusieron desde la entidad nazarí el lunes, la Superliga "agrandaría la brecha dentro de la competición continental", limitando, además, "el acceso a la misma al resto de clubes que luchan día a día por superar sus objetivos y seguir creciendo deportiva e institucionalmente". Además de que supondrá "una diferenciación aún mayor de los clubes con más trayectoria y recursos y, a su vez, privará a las demás instituciones con estructuras menos desarrolladas a alcanzar la élite", según rezaba en el comunicado del Granada CF.

Ante ello, Florentino Pérez trató de arrojar algo más de luz en una entrevista en realizada la madrugada de este martes en El Chiringuito, para explicar la visión de los fundadores y los motivos que los habían llevado a proponer la puesta en marcha de esta competición, sobre la cual Granada Hoy también preguntó a sus lectores.

A través de una encuesta en la web de este diario, se consultó a los granadinos si se encontraban a favor o en contra de la creación de esta competición y la respuesta es clara: no a la Superliga. Casi el 70% de los participantes se han decantado por el no.

En concreto, la encuesta daba la posibilidad de escoger además entre varias opciones contrarias a esta nueva competición, para afinar cuál era el motivo por el que se entendía que no debía llevarse a cabo. De estas, la que más adeptos ha ganado con más votos incluso que los que se decantaron por el sí fue la de "No, es la muerte del fútbol como lo conocemos y solo beneficia a los grandes", opción que tuvo un 38% del total de los votos recogidos en la encuesta, mientras que el a favor solo albergó un 31% de los votos. El resto de participantes se decantaron por la opción "No, pero sí creo que deben de modificarse las actuales competiciones", que albergó el 19% de los votos, mientras que el 12% fue para "No, las competiciones deben continuar como hasta ahora".