El CD Huétor Vega TM busca recursos para poder jugar en la Superdivisión masculina

“Intentaremos salir a competir”. Con esas palabras Manuel Valverde, presidente del Club Deportivo Huétor Vega de tenis de mesa, deja claro la intención del cuadro hueteño que la próxima temporada jugará en la Superdivisión masculina tras un ascenso inesperado. El conjunto metropolitano tenía como objetivo la permanencia en la División de Honor, pero su buen rendimiento permitió perder tan sólo tres encuentros hasta que el coronavirus hizo acto de presencia. La Federación Española decidió dar por concluida la campaña y el coeficiente que estableció en función a los resultados previos permitió a los hueteños alcanzar la máxima categoría de un deporte de gran tradición en Granada.

“Queremos coger el testigo de La General” señala Valverde, que se afana en conseguir recursos para que así sea. “En esta categoría el salto económico es abismal en cuanto a gastos de desplazamientos y jugadores” resalta, y es que, aparte de la fianza que tiene que presentar que “está en torno a 2.500 euros”, hay que contar con un presupuesto digno.

El presupuesto

El máximo responsable del Huétor Vega TM reconoce que “aún incrementando en tres y hasta en cuatro veces nuestro presupuesto, sería el más bajo porque en la Superdivisión hay conjuntos muy poderosos que tienen previsto gastarse 100.000 o 120.000 euros. Nuestra idea sería contar con unos 40.000 euros para poder salir a competir con un poco de garantías e intentar mantenernos”. En dicho presupuesto, estarían incluidas los gastos de los equipos de cantera y veteranos que suman seis, más el primer conjunto.

Bajo la dirección técnica de Chen Jiang Zhong ‘Willy’, se prevé la renovación del plantel de jugadores

La campaña está prevista que empiece “en octubre, pero en caso de una nueva crisis sanitaria, la Federación ha fijado que se empezaría a jugar en enero. Han establecido dos fechas por lo que pueda pasar”. Pero antes, hay que hacer la inscripción aunque en caso de no lograr los recursos económicos necesarios podrían renunciar a la plaza. Algo que Manuel Valverde tratará de evitar porque “me encuentro muy ilusionado” y lo justifica declarando que “hace nueve años que Granada no tiene tenis de mesa en la máxima categoría y antes éramos la élite en España y casi de Europa”.

Para ello, ha mantenido contactos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huétor Vega, la Diputación de Granada y “hemos contactado con una empresa de marketing para que nos ayude a buscar patrocinadores”. Entre sus argumentos se encuentra el hecho de ser “el único club, junto al Granada CF, que está en la máxima categoría de un deporte colectivo”.

Fruto de esas conversaciones se muestra “optimista, pese a la ruina que nos caído encima por el coronavirus. Tampoco pido mucho porque si algo tenemos claro es que no nos vamos a hipotecar”. El club, que nació en 1995, cuenta con experiencia aunque Valverde es sincero y apunta que “no queremos engañar a nadie. Hay clubes que suben, no se refuerzan y juegan con los mismos jugadores lo que en esta categoría es sinónimo de descenso pero ya reciben una subvención. Yo no quiero hacer negocio con mi equipo sino salir a competir”.

Plantilla

Respecto a la plantilla, será renovada en caso de finalmente debutar en la Superdivisión. En ese sentido, el único que tiene asegurada su continuidad es José Manuel Ruiz, pues Israel Rodríguez no seguirá y la permanencia de Dragos Antimir aún no está del todo clara. Y es que se quiere hacer una plantilla de garantías dentro del presupuesto. En principio, se quiere firmar a una joven promesa malagueña con experiencia en la categoría, así como a un jugador chino con una buena posición en el ranking. Se quiere contar con cinco jugadores, que estarán dirigidos por Chen Jiang Zhong, más conocido como Willy, que aportará la experiencia necesaria a un equipo que seguirá jugando en el Pabellón Municipal de La Libertad de Huétor Vega.