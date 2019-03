Laura Bueno se queda a las puertas de la final

No pudo ser. Pese a realizar una gran campeonato y bajar por dos veces su mejor marca personal, Laura Bueno no pudo pasar a la gran final que se disputará este sábado en Glasgow, donde se está celebrando el Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta.

Bueno logró meterse en las semifinales de la prueba y fue la única española que superó la primera ronda de los Europeos, ya que la madrileña Aauri Bokesa y la zaragozana Salma Paralluelo fueron eliminadas.

La granadina se clasificó tercera en la quinta serie, fuera de las dos plazas de acceso directo a semifinales, pero su tiempo de 52.67, el mejor de su vida, le dio la clasificación en la repesca. La campeona de España tenía razones para sentirse optimista. Venía haciendo una campaña notable en pista cubierta y su marca de 53.07 sólo cedía ante los 52.19 de la suiza Lea Sprunger en su serie. Cumplió su objetivo, superar la primera ronda, algo que no consiguió en Belgrado 2017.

La gran final

Ya por la noche, en la primera de las tres semifinales, realizó una gran carrera pero en los últimos metros se vio superada por dos rivales y terminó siendo tercera y, por tanto, quedando fuera de la final. La atleta entrenada por Jesús Montiel realizó una gran primera vuelta con un tiempo de 25.01 tras comandar la prueba. Siguió primera en la segunda vuelta pero en la última curva sus rivales se le acercaron y fue en la recta final cuando se vio superada.

Al término de la prueba, en declaraciones al canal Teledeporte, Laura Bueno se mostró satisfecha con su trabajo aunque reconoció que “no me voy con ninguna sensación agridulce. He querido pelear hasta el final y así lo he hecho”. La granadina analizó su carrera y señaló que “la mentalidad era coger la calle libre, en primera o segunda posición, y aguantar al máximo pero a falta de 40 metros he sentido un martillazo, pero estoy muy contenta, lo he luchado, no me ha temblado el pulso y me llevo una marca personal y una satisfacción muy grande de que el trabajo se ha realizado”.

Nueva meta

Por último, declaró sentirse “muy contenta de mi temporada invernal y ahora sólo queda descansar, renovar pilas y en el aire libre más”. Y eso sí, ya se ha puesto un nuevo objetivo: “Voy a intentar por todos los medios disputar un Mundial”, sentenció.