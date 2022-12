El Covirán Granada acude a Tenerife en cuadro y con el objetivo de competir como pueda

Todo iba sobre ruedas hasta que arrancó diciembre. El mes de los puentes, los regalos y las vacaciones va a ser un antes y un después en la trayectoria del Covirán Granada. El duelo ante el Real Betis fue el inicio de un calvario para los pupilos de Pablo Pin, que acumulan cuatro derrotas consecutivas.

En el duelo frente a los hispalenses cayó Luke Maye con una lesión en el tendón rotuliano de una de sus rodillas. Una semana más tarde Cristiano Felicio, el hombre franquicia del club rojinegro, se sumó a la lista de bajas en la primera acción del choque ante el Zaragoza y ya ha sido operado de la fractura sin desplazamiento de la meseta tibial de su pierna izquierda. Para colmo de males, esta semana ha caído David Iriarte con una rotura de fibras en el cuádriceps.

Despedida

Y por si fuera poco, Prince Ali comunicó al club presidido por Óscar Fernández-Arenas que no seguirá, por lo que la situación se ha complicado en exceso. El alero norteamericano, no obstante, será de la partida en el duelo de este jueves (21:30 horas, canal Vamos) en la que será su despedida pues su contrato cumple el 1 de enero. Ya están buscando recambios y se piensa en firmar a dos interiores, aunque la idea inicial era un ‘cinco’ y un jugador polivalente que pueda actuar de ‘3-4’.

Shermadini es su referencia interior mientras que Salin, Jaime Fernández, Marcelinho y Fitipaldo aportan mucho en ataque

Enfrente, el Covirán Granada tendrá a un Lenovo Tenerife que, un año más, está cuajando una excelente campaña. Segundo, con nueve victorias y tres derrotas, no es precisamente el mejor rival para romper la mala dinámica en la que han entrado los de Pin, pero todo hay que jugarlo. Porque el objetivo del choque, como indicó el técnico en la previa, es “competir”. Una empresa que, con la escasez de efectivos pues Todorovic ha viajado pero en principio la intención es que no juegue, no será fácil.

Con ese panorama se verá las caras ante el cuadro de Txus Vidorreta que cuenta con jugadores de mucha calidad. Un conjunto que funciona como un bloque aunque en ataque destacan cinco piezas (Shermadini, Salin, Jaime Fernández, Marcelinho y Fitipaldo). Pese a que mantiene una serie abierta de dos derrotas seguidas ante Joventut de Badalona y Real Madrid, en la Liga de Campeones FIBA también está rindiendo a gran nivel y el liderato de su grupo así lo indica.

Claves

Para vencer en tierra canarias, una de las claves es tratar de imponer el ritmo de partido que más interese. Sobre todo porque la dupla formada por Marcelinho y Fitipaldo suelen dominar los encuentros, además de aportar en ataque. Pero también habrá que estar muy pendiente del perímetro, donde Salin, por ejemplo, promedia un 46,4% de acierto en el triple.

Mención aparte merece Shermadini, que en su novena temporada en la ACB, es la referencia interior con 12 puntos y 14,4 de valoración por encuentro. Las bajas en la pintura de los rojinegros a buen seguro que las aprovechará el georgiano, que no es precisamente el jugador más elegante de la Liga Endesa pero que es muy efectivo. Cerrar 2022 con triunfo no será fácil. Sería el mejor colofón a un año histórico.