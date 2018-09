Todo listo para la prueba del Melocotón

Guadix acogerá el domingo una nueva edición de la Media Maratón del Melocotón, que fue presentada ayer por el concejal de Deportes, Francisco Avilés, y por el corredor local Manuel Poyatos Díaz . Se trata de la trigésimo tercera Prueba de Fondo del Melocotón y la duodécima Media Maratón Ciudad de Guadix, que está enmarcada en el trigésimo primero Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo.

El inicio de la prueba será a las diez de la mañana desde la Plaza de la Constitución, aunque la recogida de dorsales se podrá hacer el mismo domingo desde las ocho y media de la mañana en la puerta del Ayuntamiento.

No me lo planteo para competir, sino con el ánimo de correr para disfrutar sin sufrir"Manuel PoyatosCorredor local

Uno de los aspectos en los que se prestará especial atención es la seguridad, para lo que se trabaja de forma coordinada con las autoridades.

Manuel Poyatos cumplirá con esta su treinta y tres edición como único corredor local que no ha faltado a ninguna de las citas celebradas hasta el momento. Preguntado por su preparación, admitió que lo único que hace es salir todos los días a correr entre cuarenta y cinco minutos y una hora. "No me lo planteo desde el punto de vista competitivo, sino con el ánimo de correrla y disfrutarla sin sufrir", aseguró.

La participación fuera de plazo se hará en el marco de la campaña "Corro por la vida". Las personas que no hayan formalizado su inscripción en los plazos establecidos podrán participar en la prueba comunicándolo hasta una hora antes del comienzo de la misma. En este caso habrá que abonar la cantidad de diez euros (sea corredor local o no), cantidad que se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. Los inscritos en esta modalidad asumirán el hecho de no optar a ningún premio, aunque sí tendrán derecho al resto de servicios.