Lluís Costa: “Nadie daba un duro por nosotros porque no éramos los máximos favoritos”

Tres ascensos a la ACB con Burgos, Manresa y Real Betis coronan la trayectoria deportiva de Lluís Costa, la referencia del juego del Covirán Granada que buscará mañana sumar un cuarto que permita a Granada volver a la máxima categoría del baloncesto español. El base catalán, determinante durante todo el año, ha atendido a Granada Hoy y confía en poder poner el broche de oro a una campaña espectacular a nivel personal.

-¿Qué sensaciones tiene tanto a nivel individual como de equipo tras la disputa del primer encuentro de la final?

-Todas muy buenas. Personalmente me estoy sintiendo muy bien en pista y tanto Christian Díaz como yo estamos dando en la tecla de cómo tiene que jugar el equipo en ataque y en defensa. Creo que se vio el sábado haciendo un auténtico partidazo y pasando por encima de Breogán. A nivel colectivo estamos en el mejor momento de la temporada, llegamos en muy buena dinámica a este partido tan importante y tiene mucho mérito, al contar con las bajas de Joan Pardina y de Edu Gatell. Queremos aprovechar la dinámica en la que estamos y rematarlo mañana.

-¿Qué partido espera en Lugo sobre todo tras dejarlos tan sólo en 53 puntos?

-Dejar en 53 puntos a Breogán es el récord negativo de puntuación en la historia de las finales de los play off en la LEB Oro y vamos ya para 24 años. No podemos pensar que va a ser un partido igual. Cuando juegan en casa son un equipo distinto. Aquí no es que empezaron mal, pero nosotros estuvimos muy bien. Tenemos que sacar una parte positiva y es que casi llegamos a tener 20 puntos diferencia teniendo un 24% en triples. Nos esperamos un encuentro muy duro pero sabemos que si mejoramos en esa faceta y tenemos acierto, tendremos muchas opciones de ganar.

-Ha logrado tres ascensos a la ACB. Con esa experiencia, ¿qué le dice a sus compañeros?

-El sábado todos estábamos muy contentos, yo el primero, pero dije en el vestuario que teníamos una oportunidad de oro el jueves y las oportunidades a veces no se repiten. Tenemos que rematar la eliminatoria sea como sea y no tenemos que pensar que tenemos la opción de un tercer partido posible en casa el domingo. Vamos a salir a morir.

-En los últimos dos partidos ha podido acudir más afición al Palacio. ¿Por fin ha podido comprobar cómo se vive en Granada el baloncesto?

-Lo viví como visitante cuando jugué en el Real Betis pero el otro día pude disfrutarlo como jugador local y es muy diferente. También es verdad que la ocasión que tenemos para disfrutar, tanto la ciudad como nosotros, de este momento es inmejorable. Fue un ambiente espectacular y, personalmente, las dos ovaciones que me dieron los aficionados tanto ante Coruña como frente Breogán fueron muy emocionantes. De hecho, cuando las vi en casa se me puso la piel de gallina y lo agradezco una barbaridad. Lo disfruté muchísimo.

-Tras una gran primera fase, en la recta final de la temporada está siendo muy vigilado siendo incluso defendido por aleros altos. ¿Cómo lo está viviendo y se está adaptando?

-En la primera vuelta algún equipo me lo hizo, en concreto Palma con Harrell. Ante Murcia me pusieron a Norris y creo que fue el detonante para que Coruña también lo hiciera. Al principio te sorprende y tratas de adaptarte pero Breogán no puede hacer tanto eso por los tipos de jugadores que tiene. Estoy anotando pero más desde la línea de tiros libres, quizá tenga menos opciones de tiro pero intento sacar faltas al contrario y aprovecharme de esta circunstancia.

-Tiene un año más de contrato con el Covirán Granada. ¿El poder jugar el año que viene en ACB es un aliciente más?

-Si logramos el ascenso se lo merece tanto el club como yo. En Manresa firmé por tres temporadas y cuando ascendimos se quedó el otro base que tenía un año más. En Sevilla tenía 1+1 pero con una cláusula de salida que podía ejercer el club como así hizo, pero aquí mi vinculación es hasta 2022. Creo que a nivel individual me merezco subir y quedarme en el equipo y Granada también por haber confiado en mí con un contrato por dos años que los otros equipos no hicieron. Tengo más ilusión que nunca por ascender este año y ojalá sea mañana.

-A nivel personal, ¿cómo ha vivido la temporada?

-Ha sido una temporada atípica para todos, no sólo para los jugadores sino también para los aficionados. Hemos sido un equipo más que ha tenido muchas adversidades pero que ha logrado sobreponerse a ellas. Considero que hemos mostrado un carácter increíble porque, en principio, nadie daba un duro por nosotros porque no éramos los máximos favoritos. Tuvimos muchas bajas sobre todo por lesión y aún sí quedamos primeros de la liga regular y estamos a un partido de subir a la ACB. Pase lo que pase, será una temporada de diez y, gracias al trabajo y nuestra constancia, nos merecemos más que nadie estar donde estamos.