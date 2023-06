Maye, otra baja más en el Covirán Granada

Con la renovación de Joe Thomasson y el fichaje del alero alemán nacido en Eslovaquia David Kramer, el Covirán Granada dejó claro que Luke Maye sería una de las bajas de cara a la próxima temporada y este domingo se confirmó. La entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas se despidió el ala-pívot norteamericano en sus redes sociales al que su condición de extranjero le impedirá seguir en el conjunto de Pablo Pin.

Maye, que sufrió en el duelo contra el Real Betis Baloncesto en la décima jornada una rotura parcial del tendón rotuliano de su pierna derecha, estuvo fuera del equipo casi tres meses pues regresó en la victoria ante el Carplus Fuenlabrada. En su vuelta a las pistas no fue el mismo pero ayudó a su equipo pese que sus problemas físicos no desaparecieron. Es más, su entrenador en una entrevista Granada Hoy valoró “su compromiso pues participó jugándose su salud. Hizo un esfuerzo enorme para jugar ante el Fuenlabrada y a partir de ahí realmente no recuperó su máximo nivel físico pero decidió ayudar”.

Buenos números

El de Carolina del Norte terminó siendo el segundo máximo reboteador del equipo con un total de 150 capturas en 24 partidos disputados, 28 menos que Mamadou Niang que fue el que más capturas logró (178) pero en 31 encuentros. Sus promedios al término del curso han sido de 10,7 puntos, 6,3 rebotes y 1,2 asistencias por partido para 8,5 de valoración.

Bajas

El ya exjugador del Covirán no será la única baja tras las marchas de Dejan Todorovic, Michael Caicedo, Mike Moore, Ramón Vilà, Youssou Ndoye y Mamadou Niang. Algunas de ella no se han hecho oficiales pero es vox populi que así serán. Otro que casi con total seguridad no seguirá es Thomas Bropleh, que cuenta con una suculenta oferta de un equipo japonés según ha podido conocer esta redacción, por lo que podría poner fin a su periplo en el club rojinegro.

Con Christian Díaz con su renovación atada aunque aún no es oficial, queda por ver la situación de Alex Renfroe, Germán Martínez, Jacobo Díaz y David Iriarte. Con el base americano con pasaporte bosnio existen más dudas y más si se concreta la continuidad Christian y se cuenta con Germán para la plantilla de cara a la segunda campaña del club en la Liga Endesa.

Por tanto, y a falta de concretar, como mínimo, un ala pívot y dos interiores, la plantilla podría quedar integrada por Lluís Costa, Christian Díaz, Germán Martínez, Joe Thomasson, David Kramer, Pere Tomàs, David Iriarte y Cristiano Felicio.