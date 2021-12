Marta Morales se despide del Raca Granada para iniciar su aventura americana

La alero granadina Marta Morales voló la semana pasada para empezar su nueva andadura en Estados Unidos tras iniciar la temporada en el Raca Granada. Un club del que dice en una emotiva carta que ha pasado de ser adversario a ser familia. “Desde pequeñita siempre ha sido mi adversario, pero a día de hoy estoy eternamente agradecida, porque la oportunidad que me han dado ha sido lo mejor que me ha podido pasar”. En ese sentido, manifiesta que “considero que el Raca es un club familiar, sobre todo donde más lo he vivido es en el vestuario… me he sentido como en familia todo el rato”.

Morales necesitaba un equipo para mantenerse en forma y llegar a Wake Forest, su nueva universidad, en condiciones óptimas para competir en el duro baloncesto universitario americano. “Me llevo un montón de cosas pero realmente lo que más me llevo es los valores que ellos me han enseñado, tanto el staff como las jugadoras. Todos los valores que me han transmitido y las amistades que he hecho con todos son para mí súper especiales”.

Gracias

Por su parte, el presidente de la entidad, Luis Felipe Ruiz, le quiso dar las gracias "por estos fantásticos meses que nos has dado, has aportado muchísimo al equipo y queremos desearte muchísima suerte en tu nueva andadura. Esperamos verte pronto por Granada y jugando para el Raca en unos años cuando decidas volver".