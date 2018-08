"Mi meta sigue siendo ser campeón del mundo; cada vez lo es más"

El español Carlos Sainz, que después de tres años optimizando las prestaciones de un Toro Rosso dio el salto esta temporada al fichar por Renault, ocupará a partir de 2019 el asiento que dejará en McLaren, la segunda escudería más laureada de la Fórmula Uno, su compatriota el doble campeón mundial Fernando Alonso.

En una entrevista que tuvo lugar en el mítico circuito de Monza, escenario del Gran Premio de Italia, el piloto madrileño, hijo del bicampeón mundial de rallys español de idéntico nombre, explica, entre otros asuntos, cómo vivió el anuncio de la retirada de la F1 de su amigo Alonso, qué sintió al fichar por McLaren y cómo afronta el resto de la temporada.

Cumple 24 años este sábado, aquí, en Monza. ¿Cómo se imagina usted su vigésimo quinto cumpleaños? ¿En qué situación cree que estará, justo dentro de un año?

Cumpliré 25 aquí, corriendo con McLaren, el año que viene. Me lo imagino viendo a McLaren dando pasitos hacia adelante. Y yo con ellos. Disfrutando de una temporada en progresión. Creo que es lo que necesita el equipo a partir del año que viene, que es una temporada que debe ir de menos a más. Recortando ese déficit que hay hacia los equipos punteros.

Ahora que ya quedó resuelto su futuro; y con la mano en el corazón: ¿realmente estaba tan tranquilo durante todos esos días, antes y después del Gran Premio de Hungría, a finales de julio?

Mucho más de lo que la gente se piensa. Mucho más de lo que mi familia y mis amigos se imaginaban, porque me han visto pasar el verano con ellos. Y me han visto tranquilo, porque sabía que tenía mis opciones. Tenía mi 'plan B', 'C' y 'D'; y justo el 'plan B' no era nada malo.

¿Qué se siente al fichar por la segunda escudería más laureada de toda la historia de la Fórmula Uno?

Pues es algo que, quizás, por la situación de McLaren ahora, la gente no valora. Si llego a haber fichado por McLaren hace seis años, cuando todavía ganaban carreras, se hubiese tratado como si fuera el fichaje de la década. Al menos, para mí. Y lo sigue siendo. Sigue siendo una muy buena noticia. En McLaren saben hacer coches ganadores, no se han olvidado. Y yo confío en que lo saben hacer todavía.

Obviamente, la escudería de Woking no está en su mejor momento. ¿Usted es optimista con miras al año próximo?

Sí, soy muy optimista. Primero de todo, porque creo que éste ha sido un año de muchos cambios para McLaren. Un año un poco de 'reset'. Y yo llego justo en ese periodo del año que han cambiado las cosas para intentar volver a ser un equipo grande. Se han dado cuenta de que lo que había hasta ahora no acababa de funcionar y de que a partir del año que viene empieza un periodo nuevo en McLaren.

¿Cómo asimiló la noticia de que su compatriota Fernando Alonso no competirá en Fórmula Uno el año próximo? ¿O ya sabía usted lo que iba a hacer?

Yo tenía mis 'feelings'; y obviamente, de hablar con él, podía llegar a intuirlo. Pero, obviamente, fue un poco una sorpresa. Hasta que no pasa, no te das cuenta de lo mucho que va a perder la Fórmula Uno por perder a Fernando; y demuestra que, quizás, la F1 tiene algo que plantearse, si el mejor piloto del mundo en activo ahora mismo no le apetece seguir. Espero que se asimile, que se reaccione; y que, a partir de ahí, la Fórmula Uno vaya a mucho mejor.

Mucho se ha hablado de él ya, pero a usted ¿qué le sugiere la figura de Fernando Alonso?

Para mí siempre ha sido una referencia. Él fue quien introdujo la Fórmula Uno en España. Él que ha conseguido que muchos españoles vean la F1, no sólo por Fernando y por mí; sino porque les gusta la Fórmula Uno. Y espero que el año que viene siga siendo igual. Que la gente la siga viendo, que le siga divirtiendo. Y que la Fórmula Uno mejore un poco, también.

¿Ve a Fernando ganando la Triple Corona?

Sí, porque estuvo a punto de ganarla ya. Ya estuvo liderando las 500 Millas de Indianápolis, ha ganado (las 24 Horas de) Le Mans, ha ganado Mónaco... sólo le queda una. Y sabiendo que, para mí es el mejor piloto, o el más completo del mundo, tiene todas las de ganar.

¿Es consciente de que a partir del año próximo se le va a comparar, más aún, con él?

Sí. Y si me sigues preguntando siete preguntas más por Fernando, seguro que sí (ríe).

¿Es mala, esa comparación?

No. No me disgusta. Es algo que siempre va a estar ahí. Obviamente, Fernando fue primero; y luego fui yo. Siempre va a haber una comparación. Y una referencia a Fernando. Me hace ilusión, porque si me comparan con uno de los mejores pilotos del mundo, siempre me gusta.

¿Sabe quién será su compañero el año que viene?

Hombre, hay rumores. Cuando el río suena, es que agua lleva. Pero de ahí a que se llegue a confirmar algo de aquí a dos semanas, no sé. Sólo quiero que sea el piloto más rápido, más consistente. Y que ayude a McLaren lo máximo posible el año que viene.

Miedo no le tiene a ninguno, ¿no?

No. Nunca hubo miedo por el compañero de equipo. Porque, si hubiese miedo por el compañero de equipo, no estaría en Fórmula Uno. Ya he tenido muchos buenos compañeros de equipo antes de llegar aquí.

¿Qué espera de este fin de semana?

Será difícil, parecido al de Spa, pero si conseguimos salir más contentos con el balance del coche se podrá luchar más que en Spa. Seguro.

¿Cómo enfoca el resto de la temporada?

Con ilusión, con ganas de acabar el campeonato de constructores cuartos, que es un objetivo dificilísimo para Renault. Pero los objetivos difíciles yo creo que nos motivan y vamos a darlo todo.

¿Es factible pensar en un podio? ¿O es una quimera?

El podio ahora mismo en la Fórmula Uno no depende de ti. Depende más de que pase algo por delante. No me lo puedo marcar como objetivo, porque no depende de mí.

En otra entrevista que le hice hace tiempo me dijo que su objetivo era ser campeón del mundo. ¿Sigue siendo ésa su meta?

Sí. Sigue siendo. Y cada día que pasa, más me apetece.