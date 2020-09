Miguel Calvache Muñoz ‘Nano’, en busca de un futuro en el fútbol sala italiano

Marcharse de la ciudad de Granada y dejar a tu familia y amigos es algo muy complicado para cualquier persona. Pero, a veces, es necesario cruzar las fronteras para seguir creciendo a todos los niveles, tanto a personal como profesionalmente. Este es el caso de Miguel Calvache Múñoz, más conocido como ‘Nano’, que va a dejar toda una vida entrenando en el fútbol sala de la provincia para marcharse a Italia, donde entrenará al Bovalino Calcio a 5, de la Serie A2, o lo que es lo mismo, la Segunda División italiana.

Nano no pensaba que esto pudiera surgir. De hecho, trabajaba ya en el proyecto con su anterior equipo, el Alhendín FS, pero le hicieron llegar esta oferta: “Llamaron a mi compañero Rafa Romero, que va a entrenar al sénior de Alhendín, y le dijeron que buscaban un entrenador español que tuviera ganas de ir al extranjero. Les pasó mi contacto y hace unos dos meses cerramos el acuerdo”.

Dura decisión

Quizás, a cualquier otra persona se hubiera pensado mucho tomar esa decisión, pero al técnico granadino no le costó tanto aceptar la propuesta. “Tuve las típicas dudas al principio y un poco de miedo marcharte lejos. Es un reto muy grande, me lo ofrecieron un lunes y me dieron hasta el jueves para pensarlo pero al día siguiente les dije que sí”, afirma.

"La principal dificultad es dejar aquí a mi familia y a mi hija, que será lo que más eche de menos”

Sin duda, un gran paso hacia delante por “muchos motivos”, ya que declara que “es la primera vez que entreno en otro país y lo haré en Segunda División. Además, me servirá para aprender otro idioma, otra cultura y otra forma de ver el fútbol sala”.En cuanto a la estancia en Italia, Nano piensa que no será algo corto: “Siempre he querido entrenar en el extranjero, por lo que no quiero que sea algo puntual. Me gustaría hacer carrera profesional fuera de España. La mejor liga del mundo está aquí, pero llegar a la élite es muy complicado, así que habrá que intentarlo en otro sitio”.

Esta oferta no le ha venido caída del cielo. Y es que el futuro entrenador del Bovalino ha tenido un gran recorrido en la provincia. Comenzó en el Zaidín 90, donde entrenó durante ocho campañas, iniciando su carrera como entrenador desde el fútbol base hasta acabar en el equipo sénior. Esta proyección le sirvió para dirigir a Las Gabias en Segunda División B y, posteriormente, al Granada en Tercera. Tras ello, tuvo un parón de unos años, pero volvió para entrenar en Ogíjares, Gójar y finalmente en Alhendín.

Aspecto emocional

A pesar de estar decidido, no es fácil dejarlo todo atrás. “La principal dificultad es dejar aquí a mi familia y a mi hija, que es lo que más voy a echar de menos. A la ciudad en sí también la echaré mucho en falta, igual que a mis jugadores de aquí, ya que han sido varios años y da pena dejarlos”, apunta el ya ex técnico del Alhendín.Lejos de Granada, Nano lo tiene claro y sabe cómo quiere dirigir a sus pupilos en Italia: “Me gusta priorizar más el aspecto emocional que la práctica. En muchas ocasiones da mejores resultados que trabajar otros aspectos”.

“En cuanto al juego en sí, me considero un entrenador muy ofensivo. Prefiero ganar 8-7 que 2-1. Me parece que es una forma de que los aficionados lo pasen bien y que disfruten los propios jugadores, ya que siempre gusta más atacar que defender”, concluye.