Más de 300 nadadores participan en unas jornadas en la piscina de Huétor Tájar

Más de 300 nadadores no federados de toda la provincia de Granada participaron en las Jornadas de Natación de Base (Jonab), que se han celebró en la piscina municipal de Huétor Tájar, dentro del Circuito Provincial de Natación de Invierno de la Diputación de Granada.

Como viene ocurriendo desde el nacimiento del circuito, hace once años, la localidad del Poniente granadino acogió estas pruebas que el año pasado no pudieron celebrarse debido a la pandemia. El objetivo de esta actividad es motivar a los nadadores de las diferentes piscinas cubiertas de la provincia para realizar la actividad de la natación, al tiempo que promocionar la natación no federada y ofrecer una competición atractiva a los ciudadanos de los distintos municipios de la provincia, practicantes asiduos de esta modalidad.

Varias categorías

La piscina municipal hueteña acogió las pruebas de 25 metros libre (en la categoría prebenjamín y benjamín) y los 50 metros libre o 50 espalda (a partir de benjamín hasta la categoría máster).

Entre los clubes provinciales que se dieron cita en Huétor Tájar se encuentran los clubes de natación de Ogíjares, Alhendín, Salobreña, Las Gabias, Granada o Huétor Vega, entre otros.