El Covirán Granada se encuentra muy bien posicionado en varios aspectos del juego

Los números no mienten. Que el Covirán Granada se encuentre tras la disputa de las primeras seis jornadas entre los ocho mejores no es fruto de la casualidad. Si se miran las estadísticas globales en los distintos apartados del juego, la séptima posición que ocupa en la tabla no se la ha regalado nadie.

Para que un equipo tenga opciones de victoria, uno de los apartados más importantes es contar con una valoración mayor que su rival. Y en ese sentido, el conjunto de Pablo Pin está muy bien posicionado. En concreto, es el cuarto con más valoración por partido con 97,83 de promedio. Sólo lo superan Real Madrid, Barcelona, dos de los tres primeros, y el Joventut de Badalona.

Segundo que más anota

Pero los rojinegros no se paran ahí. Las numerosas posesiones con las que cuentan cada encuentro debido al estilo de juego que ha implantado el cuerpo técnico han provocado que sea el segundo conjunto que más puntos anota en cada cita. Su media es de 87,33, únicamente superado por el Real Madrid que anota 88,67 en cada duelo. Por detrás tiene a rivales como Baskonia, Barcelona o Valencia.

Para poder jugar al ritmo que le gusta a Pin, es fundamental dominar el rebote, una de las obsesiones de entrenador granadino y que puede estar muy satisfecho pues sus jugadores están respondiendo a las mil maravillas. Es el segundo equipo que más capturas defensivas consigue, con 27,67 por choque por los 28 del Real Madrid que encabeza esta tabla. Eso hace que en el total de rebotes esté muy bien posicionado. En concreto, es cuarto con nada menos que 38,83 rechaces de promedio.

Porcentajes

Por lo que se refiere a los porcentajes, tiene un 39,87% en triples, sólo por detrás de Baskonia y Barcelona y es que anota cada día 10,17 lanzamientos desde más allá de 6,75, un cifra únicamente superada por Baskonia y Obradoiro. En tiros libres es el quinto que más anota (16,5) y su lunar negro son las pérdidas. Nada menos casi 17 posesiones (16,67) entrega a su rival pero eso es fruto del estilo implantado por Pablo Pin que, sin duda, debe estar muy orgulloso del rendimiento que están ofreciendo sus pupilos en el arranque de la Liga Endesa.