La granadina Nuria Parrizas logra el pase a las semifinales del Abierto de Monterrey

La tenista granadina Nuria Parrizas, sexta cabeza de serie, venció a Sara Sorribes, cuarta favorita, 6-3, 1-6 y 6-4 logrando así alcanzar las semifinales del Abierto de Monterrey. Parrizas fue agresiva desde la primera manga, aprovechó que su oponente no logró meter su primer servicio y consiguió un par de roturas de servicio.

Sorribes, número 36 del mundo, falló desde el fondo de la pista con sus golpes de derecha y tuvo varios errores no forzados de los que no pudo reponerse. Eso lo aprovechó la granadina que no aflojó y se llevó el primer set por 6-3.

El revés

Sorribes reaccionó en la segunda manga, controló su servicio y rompió en tres ocasiones el saque de su compatriota para imponerse por 6-1. En el set definitivo, Parrizas rompió el servicio de su rival en el primer juego, mantuvo su precisión con golpes profundos desde el fondo y tomó ventaja de 3-1. Sorribes empató la manga 3-3, pero Nuria respondió de inmediato rompiendo el saque de su rival en el séptimo, aunque Sorribes replicó para igualar 4-4. El revés fue el arma que utilizó la pupila de Carlos Boluda para romper el noveno juego y resolver con su servicio el choque imponiéndose en la tercera manga por 6-4.

En la semifinal se medirá a la colombiana Camila Osorio, quinta favorita.