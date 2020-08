Las oficinas del Covirán Granada, cerradas durante dos semanas

La oficina del Covirán Granada permanecerá cerrada las dos próximas semanas por vacaciones. El club rojinegro retomará la actividad presencial a partir del 31 de agosto. Ante la gran cantidad de citas solicitadas durante los últimos días y entendiendo la situación especial por la que atravesamos, la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas ha decidido guardar los asientos de los abonados que no han renovado su carné para la próxima temporada, por lo que podrán realizar la renovación y aprovechar el descuento.

La página web diseñada para la campaña de abonos sigue disponible tanto para renovaciones como para nuevos abonados. Las citas presenciales y de atención telefónica se volverán a atender a partir del próximo 31 de agosto.

El presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas aseguró que “los aficionados que no han renovado todavía sus asientos van a poder hacerlo. Aunque haya terminado el plazo de cambio de asiento no queremos que ninguno de los pocos abonados que no han realizado su renovación por el temor a lo que está sucediendo se queden sin su sitio histórico y su descuento”.