El otro reto de David Valero

Con la incertidumbre que conlleva la pandemia mundial producida por el Covid-19, algunos deportes minoritarios intentan volver a la normalidad realizando competiciones y entrenando en la medida de lo posible. No es tan fácil como en los primeros niveles de otros como el fútbol o el baloncesto, ya que no se tiene tanta ayuda, pero con esmero se puede conseguir.

Es el caso del mundo del ciclismo, que este fin de semana celebra el Campeonato de España de ruta y contrarreloj en Jaén. En él, competirá el bastetano David Valero, actual campeón de España de mountain bike y que aunque no es su especialidad, intentará dar el máximo.

El bastetano no se ve, obviamente, como favorito en la competición pero intentará hacerlo lo mejor posible: “Es una carrera que no me planteo ganar, sino más bien para mí es como entrenamiento. No es mi especialidad y daré todo lo que tengo pero hay que ser realista”.

Lejos de la competición de este fin de semana, su especialidad, el mountain bike, se encuentra un poco parado ya que todo es una incertidumbre. “Todas las altas competiciones están paralizadas. Tal y como está la situación, no se sabe hasta dónde podremos llegar este año aunque esperamos hacer más de lo que pensamos”, afirma.

Entrenamientos con normalidad

Al no poder competir en su especialidad, se dedica a entrenar como si no se hubiera pasado nada. Según el ciclista granadino, los entrenos van “bastante bien. Hay que seguir trabajando como si fuera un año normal pero con menos competiciones ya que no se puede parar”, concreta.

Aún recuerda cómo le afectó el parón, algo que tilda como “un golpe bastante duro”, ya que “se trata de mi trabajo y era un año muy ilusionante”.

También destaca que todo se cortó cuando “estaba empezando a correr”, y añade que “tenía carreras a nivel internacional y a partir de mayo venía lo más interesante”.

Pero donde más se ha visto afectado ha sido con la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio: “Me llevé un gran chasco porque llevaba tiempo trabajando para ello. Son años de trabajo para que al final no se celebren y te quedas un poco chafado pero bueno, son cosas que pasan”.

Con vistas a 2021

Con la vista puesta en el verano de 2021, el deportista nacido en Baza piensa en poder ir a los Juegos. “El objetivo es llegar a Tokio, seguir corriendo en mountain bike y conseguir estar allí para hacerlo lo mejor posible”.

Sin embargo, no sabe con exactitud si las competiciones saldrán adelante o no esta temporada. “El calendario es el mismo pero no hay nada fijo”, confirma.

"La semana que viene hay otra competición, que casi con toda seguridad será suspendida, por lo que no te puedes fiar de sí se podrá competir o no”

En concreto, apunta que “la semana que viene hay otra competición, que casi con toda seguridad será suspendida, por lo que no te puedes fiar de sí se podrá competir o no”, señala el campeón nacional.Si dentro de un par de meses la situación se encuentra un poco más tranquila y el deporte vuelve a la normalidad, el objetivo de David Valero está claro. No es otro que el Campeonato del Mundo, el cual se celebrará en octubre. No obstante, no deja de lado el resto de competiciones que le servirán para llegar lo mejor posible a los Juegos Olímpicos.

Por último, desea dedicarle un mensaje y un poco de esperanza a sus seguidores: “Les mando mucho ánimo a todos, sobre todo a aquellos que lo hayan pasado mal por el Covid-19. Espero que podamos empezar cuanto antes, disfrutar de este deporte y conseguir lo que nos propongamos”, sentencia.