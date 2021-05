Con un balance de siete victorias y dos derrotas, el Covirán Granada pone en la jornada de este domingo (12:30 horas) fin a la segunda fase de la competición. Y lo quiere hacer logrando el cuarto triunfo de manera consecutiva que le podría llevar a la primera plaza de la tabla. Un aspecto que puede ser determinante de cara a los play off que darán comienzo la próxima semana. De lograrlo, igualarían el mejor récord de la presente campaña, pues entre las jornadas cuatro y siete se impusieron en la liga regular a Real Murcia, Canoe, Girona y Alicante.

Sin embargo, la cita en Asturias es mucho más importante. No obstante, como mínimo tendrá a favor el factor cancha en la primera serie de las eliminatorias de ascenso, unos cuartos de final que a día de hoy le enfrentaría al Alicante. Los rojinegros son actualmente segundos pero si Breogán termina tercero o cuarto, por vencer la Copa Princesa, tiene garantizada la segunda posición. Pero todo puede cambiar en una jornada con horario unificado.

Las cuentas

Será difícil pero no es imposible. El equipo de Pablo Pin puede ser primero de grupo si vence al Liberbank Oviedo y el Leyma Coruña cae derrotado en casa contra el TAU Castelló, teniendo el factor cancha asegurado en todas las eliminatorias. Pero existen otras opciones y es que puede ser, salvo segundo, primero, tercero o cuarto. Así, si el Covirán gana pero también lo hacen Coruña y Breogán, los nazaríes finalizarían la liga en tercera posición, ya que el triple empate entre los dos clubes gallegos y el rojinegro beneficiaría a los coruñeses. También sería tercero si cae y también lo hacen los castellonenses. La cuarta plaza sería para los nazaríes si pierden y ganan los alicantinos.

El técnico granadino no quiere hacer cuentas y quiere que sus jugadores mantengan la dinámica positiva en la que se encuentran. Para ello, podrá contar de nuevo con Alejandro Bortolussi, que se ha ejercitado con normalidad durante la semana pero no con Pardina, lesionado, ni el vinculado Gonzalo Bressan, que se encuentra disputando con el CB La Zubia la fase de ascenso a la LEB Plata. En el duelo disputado en el Palacio de Deportes, el Covirán se impuso por cuatro puntos (72-68) a un Oviedo que actualmente es quinto clasificado y que necesita vencer para mantener su puesto, ya que en caso de derrota podría ser superado por Alicante. No obstante, una victoria tampoco le permitiría adelantar posiciones.

Los peligros

El largo viaje en autobús hasta tierras asturianas realizado ayer por la expedición granadina podría condicionar una cita que puede ser determinante de cara al resto de la competición. Pero para ello, Pin y los suyos deberán tener mucho cuidado con Eddy Norelia, un ala-pívot que promedia en la segunda fase 15,4 puntos, 7,4 rebotes y 19’1 de valoración. Su máximo anotador es el escolta Elijah Brown, con 16,3 puntos de media y un 51’1% de acierto en tiros de campo.

Jóvenes y expertos

Oviedo se trata de un equipo con una media de edad baja pero Saúl Blanco, con experiencia en ACB, y Oliver Arteaga, con más de una década en la categoría, la aumentan de manera considerable con sus 35 y 37 años, respectivamente. El camino a la Liga Endesa no empieza el próximo fin de semana, sino este domingo porque si logra tener el factor cancha a favor con la posibilidad de que pueda haber público en las gradas del Palacio, se dará un gran paso para ello.